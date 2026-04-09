國民黨主席鄭麗文將於明（4月10日）早，會見中國共產黨總書記習近平（簡稱鄭習會）。前國民黨立委許毓仁在臉書發文直指，「鄭習會」的關鍵不在於形式上的會面，而在於其背後潛藏的戰略意涵，甚至可能影響國民黨未來政治路線，進一步牽動台灣整體戰略方向。
中國國民黨發布新聞稿指出，國民黨持續透過兩岸交流機制與中國大陸互動，但許毓仁認為，這場會面本質上並非對等交流，而更像是一場由北京主導、帶有條件設定的政治互動。他指出，主導權並不在台灣，而是在習近平手中。
許毓仁分析，北京可能透過「政治施恩」的方式釋出訊號，向國民黨傳遞特定期待，例如在國防特別預算議題上採取反對立場，或在對美關係上保持距離。相對地，中方可能以降低軍事壓力或提供經濟誘因作為交換條件。這種看似穩定的互動模式，實際上是一種「交換式穩定」，背後隱含對台灣政策選擇的約束。
他進一步指出，即使會面釋出和平訊號，北京也不太可能因此真正減少軍事壓力或灰色地帶行動。相反地，更可能採取「一手對話、一手施壓」的雙軌策略，一方面維持交流氛圍，另一方面持續對台施加軍事與政治壓力，讓台灣在政策與心理層面陷入更高的不確定性。
值得注意的是，這場「鄭習會」發生的時機，正值台灣內部政治尚未完全定調之際。許毓仁觀察，盧秀燕日前訪美後，對國防預算表達「有條件支持」，但隨後轉趨觀望，甚至將決策時間延後至相關訪中行程之後。這樣的政策擺盪，使得外界質疑，「鄭習會」是否已開始對台灣內部決策產生影響。
他認為，這一來一往的政治互動，無形中讓外部力量取得介入台灣政策形成的空間，也讓國民黨在兩岸與國際之間的角色更加關鍵。
不過，許毓仁也提出另一種觀察角度。他指出，這樣的局勢同時反映出國民黨重新成為中美雙方競逐的重要對象。從戰略角度來看，這未必全然是負面發展，反而可能加速國民黨內部「親美」與「親中」路線的辯論與重整，使不同立場更為清晰。
他強調，關鍵不在於是否交流，而在於如何掌握主導權與設定底線。對執政的民進黨而言，與其將國民黨整體推向中國，不如在穩固自身立場的同時，與美方保持協調，並爭取國民黨內部較為務實、傾向與國際接軌的力量。
許毓仁總結，國民黨歷史上本就具有親美傳統，其路線並非鐵板一塊。未來在兩岸與國際局勢快速變動下，「鄭習會」所引發的，不只是一次單純會面，而是可能重新形塑台灣政黨路線與戰略選擇的重要轉折點。
英國《經濟學人》4月8日一篇報導（Taiwan and China are preparing for a summit, of sorts）分析「鄭習會」指出，這場會面並非單純兩岸交流，而是具有高度政治與戰略意涵的訊號事件。報導指出，習近平透過交流互動，持續對台採取「一手對話、一手施壓」的雙軌策略，在維持交流氛圍的同時，並未減少軍事與政治壓力，反而試圖影響台灣內部政治走向。
報導分析，國民黨在兩岸與國際之間的角色，正成為美中競逐的關鍵變數，此舉已引發美方高度關注。《經濟學人》認為，「鄭習會」不只是象徵性互動，更可能牽動台灣未來戰略定位與政黨路線，此觀察與許毓仁的觀點一致。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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許毓仁分析，北京可能透過「政治施恩」的方式釋出訊號，向國民黨傳遞特定期待，例如在國防特別預算議題上採取反對立場，或在對美關係上保持距離。相對地，中方可能以降低軍事壓力或提供經濟誘因作為交換條件。這種看似穩定的互動模式，實際上是一種「交換式穩定」，背後隱含對台灣政策選擇的約束。
他進一步指出，即使會面釋出和平訊號，北京也不太可能因此真正減少軍事壓力或灰色地帶行動。相反地，更可能採取「一手對話、一手施壓」的雙軌策略，一方面維持交流氛圍，另一方面持續對台施加軍事與政治壓力，讓台灣在政策與心理層面陷入更高的不確定性。
值得注意的是，這場「鄭習會」發生的時機，正值台灣內部政治尚未完全定調之際。許毓仁觀察，盧秀燕日前訪美後，對國防預算表達「有條件支持」，但隨後轉趨觀望，甚至將決策時間延後至相關訪中行程之後。這樣的政策擺盪，使得外界質疑，「鄭習會」是否已開始對台灣內部決策產生影響。
他認為，這一來一往的政治互動，無形中讓外部力量取得介入台灣政策形成的空間，也讓國民黨在兩岸與國際之間的角色更加關鍵。
不過，許毓仁也提出另一種觀察角度。他指出，這樣的局勢同時反映出國民黨重新成為中美雙方競逐的重要對象。從戰略角度來看，這未必全然是負面發展，反而可能加速國民黨內部「親美」與「親中」路線的辯論與重整，使不同立場更為清晰。
他強調，關鍵不在於是否交流，而在於如何掌握主導權與設定底線。對執政的民進黨而言，與其將國民黨整體推向中國，不如在穩固自身立場的同時，與美方保持協調，並爭取國民黨內部較為務實、傾向與國際接軌的力量。
許毓仁總結，國民黨歷史上本就具有親美傳統，其路線並非鐵板一塊。未來在兩岸與國際局勢快速變動下，「鄭習會」所引發的，不只是一次單純會面，而是可能重新形塑台灣政黨路線與戰略選擇的重要轉折點。
英國《經濟學人》4月8日一篇報導（Taiwan and China are preparing for a summit, of sorts）分析「鄭習會」指出，這場會面並非單純兩岸交流，而是具有高度政治與戰略意涵的訊號事件。報導指出，習近平透過交流互動，持續對台採取「一手對話、一手施壓」的雙軌策略，在維持交流氛圍的同時，並未減少軍事與政治壓力，反而試圖影響台灣內部政治走向。
報導分析，國民黨在兩岸與國際之間的角色，正成為美中競逐的關鍵變數，此舉已引發美方高度關注。《經濟學人》認為，「鄭習會」不只是象徵性互動，更可能牽動台灣未來戰略定位與政黨路線，此觀察與許毓仁的觀點一致。
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●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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