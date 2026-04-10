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台中漢神洲際4/10開幕優惠總整理！LOPIA買一送一、鮭魚壽司20元 星巴克、美食5折

LOPIA超市：黑毛和牛買一送一、鮭魚壽司20元

▲LOPIA超市「黑毛和牛買一送一」、鮭魚壽司20元，還有天天11元好物開搶。（圖／翻攝自漢神洲際官網）





星巴克：第二杯半價咖啡優惠！滿額送贈品 星巴克漢神洲際門市開幕兩大優惠，4月10日（五）至4月14日（二），凡原價點購80元以上糕點（不含手工餅乾），即可點購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。



星巴克漢神洲際門市開幕兩大優惠， 4月10日（五）至4月23日（四），憑當日單筆消費滿1,000元發票，可獲得「星巴克餐具組」乙組；當日單筆消費滿1,800元發票，可獲得「星巴克小熊輕量晴雨傘」乙把。



提醒大家，4月16日（四）當日不參加本活動；以上活動僅限星巴克漢神洲際門市使用；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、冰淇淋飲品、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價）並限當場一次領取；優惠不併用；優惠品項依各門市實際數量為準，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。 提醒大家，4月16日（四）當日不參加本活動；以上活動僅限星巴克漢神洲際門市使用；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、冰淇淋飲品、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價）並限當場一次領取；優惠不併用；優惠品項依各門市實際數量為準，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

うなぎ四代目菊かわ：名古屋鰻魚飯半價！

▲うなぎ四代目菊かわ漢神洲際開幕優惠，名古屋鰻魚飯半價。（圖／うなぎ四代目菊かわ提供）

涓豆腐：宮廷炒年糕6元！滿1000送1200

麵屋一燈：消費滿500元打88折！

Rock Beef 排排沾：點主餐「免費升級套餐」！

▲Rock Beef 排排沾點主餐「免費升級套餐」。（圖／Rock Beef排排沾提供）

豊漁餐飲：和庵 精肉舖和牛999元優惠！

春香飯店：請吃炸醬麵、炸螺絲捲！

漢來上海湯包：指定套餐半價優惠！滿千送百

▲漢來上海湯包台中漢神洲際店開幕優惠，指定套餐半價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

NARA Thai：消費滿2000元免費送「泰式鳳梨蝦球」！

31冰淇淋：消費送來店禮！31元升級為標準雙球

揮別憂鬱Byebyeblues：冠軍布蕾生乳捲買一送一！

▲UNIQLO漢神洲際購物廣場店「全台最便宜」獨家開幕優惠。（圖／UNIQLO提供）





UNIQLO：全台最便宜「每件省百元」！三大購物優惠 UNIQLO台中漢神洲際購物廣場店獨家開幕優惠，4月10日至4月16日，全台最便宜多款T恤「每件省百元」，神褲千元有找，防曬外套「現省300元」。



UNIQLO台中漢神洲際購物廣場店獨家開幕優惠， 483455「女裝短版T恤」290元、483924「男裝DRY華夫格亨利領T恤」490元、482299「男裝DRY-EX T恤」490元、482646「女裝棉質短褲」490元等，484875「UNIQLO：C繭型褲」990元，485672「可攜式防曬連帽外套」990元、482210「可攜式防曬連帽外套」990元等。 483455「女裝短版T恤」290元、483924「男裝DRY華夫格亨利領T恤」490元、482299「男裝DRY-EX T恤」490元、482646「女裝棉質短褲」490元等，484875「UNIQLO：C繭型褲」990元，485672「可攜式防曬連帽外套」990元、482210「可攜式防曬連帽外套」990元等。

松本清：消費滿588元折88元！

台中漢神洲際全館開幕優惠總整理！滿5000送500 抽獎義大利Fa雙人遊

台中北屯區話題十足的全新百貨「漢神洲際購物廣場」，於今（10）日正式開幕，《NOWNEWS今日新聞》為大家搶先揭曉熱門美食、服飾品牌優惠，LOPIA日本超市「黑毛和牛買一送一」、鮭魚壽司一貫20元，涓豆腐炒年糕6元，星巴克第二杯半價，漢來上海湯包套餐半價，UNIQLO服飾全台最便宜「每件省百元」；全館消費滿5000送500、抽獎義大利Fa雙人遊，本文一次總整理。台中全新百貨地標，漢神洲際購物廣場擁有6.6萬坪超大空間，進駐超過500個品牌，包括150個全台首家、台中獨家與旗艦店型；且將是台中首座結合大型購物商場及電影院的大型地標，今4月10日12:30正式開幕。◾️最近在台灣人氣超高的LOPIA日本超市，4月10日至4月12日亮點優惠。開幕期間LOPIA單筆消費不限金額，憑明細可免費兌換「環保餐具組」一組（限量10000組，數量有限，送完為止）；4月10日開幕當天，消費金額滿2610元以上，憑購物明細可免費抽一番賞一次（當日限定前200位），有機會獲得A5黑毛和牛、LOPIA帆布袋等好禮。◾️◾️《日本中部特別版米其林指南》餐盤推薦的名古屋鰻魚飯名店「うなぎ四代目菊かわ」，進軍台灣後曾創下單店銷售1萬9千尾紀錄；進駐台中漢神洲際店將是首次開設百貨旗艦店，同時首度推出黑松露系列。◾️4月10日至6月30日，穿中華職棒球衣、或持有台中洲際棒球場球賽門票，兩人同行用餐「免費送黃金酥炸嫩豆腐」乙份（市價198元）。◾️麵屋一燈台中漢神洲際店開幕，推出「鮮蝦海陸起司拉麵」新品！◾️套餐包含招牌奶油餐包、經典濃湯（每日限量20份）。◾️（原價2880元，每日限量10 盒，售完為止）；4月10日至5月11日，憑漢神洲際「豊漁」體系餐廳4品牌之消費單據，可於和庵精肉舖享清酒、葡萄酒單瓶7折優惠。◾️全台唯一韓式中華料理「春香飯店」，主打炸醬麵、海鮮炒碼麵等百年歷史麵點。◾️漢來上海湯包台中漢神洲際店，（午、晚餐各限量50組）；4月14日至5月13日，內用單筆滿1000元送100元餐飲抵用券；4月14日至5月13日，憑百貨消費發票點內用單點湯包送「蒜香雞翅」等；4月14日至4月20日內用單筆消費贈「蝦肉生煎湯包兑換券」一張（限量600張，不累贈）。◾️米其林推薦泰式料理NARA Thai Cuisine，（價值450元，每日限量30份限內用；每桌每筆消費限優惠壹次；優惠不併用）。（價值380元，數量有限，贈完為止）。◾️（限量1,000份，送完為止，單筆消費限贈一份，不累贈）。◾️（限量100組）；經典／冠軍布蕾生乳捲任選2件880元、再送「原味舒芙蕾」1份（限量50組）；黑金生乳捲「第2件半價」（限量50組）。◾️4月10日至4月16日，12歲以下兒童到店，即贈「童趣氣球」乙個（每日限量，送完為止）；單筆消費滿2,000元並掃描APP會員條碼，即贈大容量「不鏽鋼手提冰壩杯」乙個（每日限量，送完為止）；下午15:00起，單筆消費滿1,500元並掃描APP會員條碼，參加「轉轉樂抽好禮」抽獎，有機會獲得實用旅行袋、繽紛多色隨行包等（每日限量，送完為止、限認列15:00後消費發票）。◾️（可累折，最高折抵264元）。台中漢神洲際購物廣場全館開幕優惠，4月10日（五）12:30至4月22日（三） ，下載「漢神Plus APP」消費立享回饋，全館消費滿5,000送500、精品消費滿10,000送500、名品珠寶滿10,000送1,000、大家電滿10,000送1,000、化妝品滿2,000送200（至5月10日止）。開幕酬賓禮還有LG第二代蒸汽電子衣櫥、Saint-Louis Folia Portable Lamp、空氣清淨機、無線香氛水氧機、手沖壺等。4月10日至5月10日，當日於全館累積消費滿2,000元，並持漢神Plus APP集點同一會員，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中「義大利米蘭F1極速尊享8日雙人遊」、「西班牙馬德里F1極速尊享8日雙人遊」、「美國拉斯維加斯F1極速尊享8日雙人遊」，漢來日月行館住宿券等。