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立法院外交國防委員會今（9）日召集協商1.25兆軍購條例，不過國民黨團日前發函要求延後至15日或16日，但輪值召委陳冠廷仍堅持協商，最終藍委集體缺席而散會。立法院長韓國瑜下午陪同辦公室主任、北市松信議員參選人許原榮車掃，被問及此事表示「回到院裡再說」，但在車掃過程中，有民眾當場陳情「審查總預算，通過軍購案。」立法院外交國防委員會輪值召委陳冠廷今召集黨團協商軍購條例，不過國民黨並無人到場，民眾黨團則是副總召王安祥到場，最終不到1小時就散會。立法院長韓國瑜今下午陪同許原榮車掃，面對現場媒體提問軍購協商無藍委到場一事，他僅低調表示「拜託松信所有父老電話民調唯一支持許原榮，今天幫許原榮站台，有些問題回到立法院裡再說。」不過就在韓國瑜陪同許原榮車掃過程中，有民眾揮手致意，靠近時大喊「審查總預算，通過軍購案，謝謝院長」，韓國瑜則拱手欠身致意跟比讚，許原榮也禮貌揮手示意。【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）