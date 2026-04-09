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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑即將在4月11日、12日於台北小巨蛋迎來生涯最終章。在引退賽前夕，當年台啤王朝的締造者、恩師「閰哥」閰家驊透露了一個隱藏20載的震撼秘密，在當時的環境下，林志傑是台啤隊史唯一一位「從未簽過合約」的球員。這份僅憑「信任」維繫的關係，充分展現了林志傑除了卓越球技之外，最重情義的真性情。在那個「態度」為名的綠色王朝裡，閰家驊與林志傑的關係早已超越了領隊與球員。閰家驊感性地表示，這輩子最令他驕傲的事情，就是與林志傑之間那份「無言的默契」。「志傑是我唯一、從來沒有寫過一份合約的人，從來沒有一個字。」閰家驊強調，林志傑是個極重情分的人，兩人的合作僅憑口頭承諾與彼此的信任。林志傑的「信任」不僅體現在與高層的往來，更體現在他對隊友的支持上。昔日台啤戰友何守正分享了一段令人啼笑皆非的「快攻往事」。何守正回憶，當年他曾有一陣子自覺彈跳力驚人，練球時常要求陳世念與林志傑丟空中接力（Alley-oop）。有次正式比賽快攻，何守正向林志傑喊話「給我一個」，結果球傳歪導致失誤，被場邊的閰哥痛罵。「結果第二次快攻，志傑一樣耶！他完全沒想閰哥剛才說過不要送，一樣這樣丟給我，結果我還是沒接到。」何守正笑著感嘆，儘管自己能力沒到位，但林志傑就是那種「只要你想試，我就會無條件幫你」的隊友，這也正是林志傑作為領袖最迷人的特質。提到林志傑在台啤的巔峰時期，繞不開的絕對是「灌倒籃框」的神蹟。當時也在場上的吳永仁對那一幕至今仍心有餘悸。「他把籃框灌倒時，我就在場上。」吳永仁回憶，當時籃框下方是林群峰，情況一度非常驚險，「我還大喊要林群峰小心一點，怕被砸到。」那個崩塌的籃框，不僅是林志傑驚人體能的證明，更是台灣籃球最輝煌歲月的縮影。