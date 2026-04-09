我是廣告 請繼續往下閱讀

▲恆述法師（中）鬆口談到兩名弟弟張菲（左）、費玉清（右）的引退生活，認為兩人年紀到了，也是時候享受生活。（圖／翻攝自微博）

73歲的台灣綜藝天王張菲（菲哥）在2018年卸下主持棒後，便淡出演藝圈，但時常會在路上被網友捕捉，親民形象深受大眾喜愛，也紛紛敲碗他復出螢光幕。而近日他的姊姊恆述法師受訪時，也透露了張菲引退8年後復出的可能性，表示因為有不少製作組邀約，所以讓張菲非常猶豫，似乎復出有望。張菲在主持完《綜藝菲常讚》後，便漸漸淡出螢光幕，但他機智幽默的口才，仍讓觀眾們都非常想念，時常喊話希望他復出。而近日，他的姊姊恆述法師接受《中國時報》的訪問，鬆口了張菲近況，她坦言自己也希望張菲復出主持，並透露近年依然有許多製作人邀約，讓張菲非常猶豫。而談到另一位弟弟費玉清時，恆述法師表示張菲與費玉清年輕時，都在演藝圈打拼多年，現在年紀都大了，也是該放下過往享受生活，對於弟弟們的復出，依然語帶保留。事實上，張菲在退休後，定居於花蓮壽豐鄉，生活十分悠閒，常常被民眾在路上偶遇，日前還被一名網友目擊在路上騎乘重機，但當時該名網友不確定是否是張菲，所以發文到Threads上詢問，直接讓不少粉絲一秒認出。但最有趣的還是張菲親自現身，留言承認：「沒錯，就是我！」還幽默表示自己是第一次上「推特」（指 Threads），並感謝大家稱讚他很酷。而這則留言一出，立刻讓留言區炸鍋，粉絲紛紛朝聖致敬，驚呼「菲哥真的下凡玩社群了」、「73歲還走時尚尖端」、「菲哥活到老學到老」。