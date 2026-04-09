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台新新光金控旗下子公司台新證券與元富證券、台新期貨與元富期貨4月6日完成合併，台新證券、台新期貨為存續公司。不過，合併後APP系統卻傳出異常，金管會今（9）日也證實有接到台新證重大偶發事件通報，也有收到投資人投訴電話及信件，目前已指派證交所進行查核，若違反內控就會進行懲處，依證交法規最重可罰480萬元。金管會證期局指出，券商交易穩定及安全最重要，台新證券與元富證券合併基準日是4月6日，不過，合併後首個交易日4月7日開盤後，因後台帳務系統更換，台新證券發現系統異常後，即向金管會通報重大偶發事件，金管會也有接到零星投資人電話及信箱投訴，台新證也有請專人協助處理客戶使用問題。至於台新證與元富證系統發生異常的真正原因，證期局表示，目前仍未知，根據台新證的法說，問題可能出現在後台系統，只是前中後台是串在一起，因此，下單可能就有問題，也有發現台新證或是元富證券客戶改使用另一家證券系統下單，結果無法登入的情況，一般來說，券商進行合併時，消滅券商系統不會馬上刪除，而是先並存，當初富邦證券與日盛證券合併後，也是先並存一段時間。不過，證期局說，目前證交所已展開查核，異常真正原因仍要等證交所的查核結果，查核報告預計下周才會提報到金管會，若有違反內控就會進行懲處，依證交法最重可罰480萬元。