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▲琳妲（中）提到，自己知道朱宇謀的前任女友是她的好友。（圖／記者朱永強攝影）

▲沐妍（如圖）被問及朱宇謀的桃色風波，認為感情的事外人難以全面了解或批評。（圖／記者朱永強攝影）

啦啦隊女神琳妲、沐妍、曉帆與百靈果凱莉今（9）日出席醫美活動，針對朱宇謀被前女友毀滅性爆料，曾經和朱宇謀在實境節目《女孩好野》合作過的琳妲，大方分享與對方的互動經驗，她坦言，在工作接觸的過程中，對朱宇謀的印象相當良好，認為他私下待人處事非常周到且客氣，「為人很紳士」，並自爆自己也常遇到渣男。琳妲進一步強調，朱宇謀私下為人其實「很紳士」，並透露兩人之間有共同朋友，她提到，自己知道朱宇謀的前任女友是她的好友，但在兩人交往期間，從未聽過女方對男生有任何負面評價或怨言。對於如今爆發的毀滅式指控，琳妲表示驚訝，認為就她所認識的朱宇謀，與新聞描繪的形象有顯著落差。儘管琳妲稱讚朱宇謀紳士，但對演藝圈層出不窮的感情糾紛，她也以過來人身分呼籲大眾，笑稱自己也常遇到渣男，因此提醒所有女性在感情中要懂得自我保護，閨密間應多分享資訊以避開不適當的對象。沐妍則對此風波表示，感情的事外人難以全面了解或批評。前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀近期陷入感情風暴，遭前任林倪安毀滅性爆料私生活混亂、慣性劈腿，甚至形容他是隨身攜帶保險套的「行動約砲機」，更有多位受害者集結組成「婦仇者聯盟」出面指證。針對排山倒海的負面指控，朱宇謀發表聲明反擊，指稱對方扭曲事實，揚言將對部分指控提告，雙方各執一詞。