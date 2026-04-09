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國民黨主席鄭麗文今（9）日中午在上海與全國台企聯交流時，在致詞時高喊「國民黨2028重返執政」獲得台下的台商一片掌聲，同時不忘跟大家說「委屈了」。對此，台企聯會長李政宏表示，「這就是我們的心聲」，為什麼大家不能強強結合？希望國民黨能打破現在兩岸的堅冰，讓未來彼此更好合作。李政宏表示，今天的活動，大家都是自動自發來的，來了近300位台商，就是希望兩岸的阻礙可以破除。畢竟兩岸同根同源，是切不開的血脈兄弟，這次互相的遞出橄欖枝，能夠為兩岸未來的和平發展呢，才能夠開創另外一條新的道路。談及台灣旅遊觀光、服務業景氣不好，李政宏認為台灣應該多開放台商赴中國投資、陸客來台旅遊，若能多交往，兩岸的優勢可以互補。特別是在精密製造業，像是電子零件、半導體，台灣有很大的優勢。不過在AI應用上，中國是獨步全球，包括網路經濟、數位經濟。面對「鄭習會」即將舉行，李政宏說，非常期待，因為抗中的意識形態導致兩岸的交流受到很大的阻礙，包括很多航點沒有打開。希望這次能化解兩岸交流的障礙，交往總比交戰好，和平是比對抗要來得好。而深圳臺商協會長許富賢則表示，國民黨讓我們看到了和平的希望，