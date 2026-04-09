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台灣與美國簽訂「台美對等貿易協定」（ART），承諾採認美國認定的「強迫勞動產品」清單。經濟部傳將全面採納美國名單，限制其產品輸入台灣，經濟部長龔明鑫說，經濟部、勞動部及財政部將成立協調機制，即便美國開出清單，台灣也會依據實際狀況審查，不會出現「美國清單，台灣全收」。據ART規定，美國要求台灣採認美國認定的「強迫勞動產品」清單，限制這些產品輸入台灣。據美國海關及邊境保衛局CBP清單，全球共55家企業及8個遭確信有強迫勞動情況事業。依據美國清單多數列管對象為中國產品，包含新疆棉花，其中台灣巨大自行車、台籍漁船「連億興12號」及權宜漁船「大旺號」海鮮也入列。據悉，經濟部將依《貿易法》第11條，針對美國已認定涉及強迫勞動的企業名單，並且美國清單全數接納，讓學者批評是讓美國政府「跨國管轄」台灣進出口規範。龔明鑫說明，美國規範是要求這些清單產品禁止進口到台灣，經濟部將與勞動部及財政部籌備審查機制，「即便美國給我們的名單，我們也會審查」，其他國家有疑似情況也會審查，勞動部會比較熟悉樣態，而經濟部、財政部則可以針對產品「國際商品統一分類代碼」（HS Code）規範。另外，今年3月，美國貿易代表署（USTR）依據《1974年貿易法》第301條，對全球60國進行調查，若認定該等情形是否不合理或具歧視性，恐面臨限制進口或課徵高額關稅。勞動部今日表示，將與行政院經貿談判辦公室（OTN）及行政院將會在15日前，也就是301調查公眾意見徵詢期前最後期限前提供書面意見。