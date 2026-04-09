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民眾黨中配立委李貞秀爭議延燒，日前自爆新竹市長高虹安拿民眾黨創黨主席柯文哲700萬被移送中評會，原傳出今（9）日開鍘，但後來開會延到13日。前民眾黨團總召、現任新竹市副市長邱臣遠今講重話，這攸關民眾黨如何守住價值的關鍵時刻，建議李貞秀大局為重、知所進退，不要讓個人爭議影響整體發展，更不要成為拖累黨的因素。邱臣遠在臉書表示，近期李貞秀事件引發高度關注，特別是其針對柯文哲創黨主席及高虹安市長相關事件的爭議發言，不僅在社會上造成討論，也在黨內引發反彈。身為台灣民眾黨-新竹黨部主委，近期也收到許多基層黨員的反應與憂心，顯示這起事件確實已對組織士氣與對外形象產生影響。邱臣遠說，這類爭議容易轉移焦點，掩蓋市政團隊的努力成果，甚至影響2026地方選舉布局，這是必須正視的問題。他認為，這不只是單一事件，而是攸關台灣民眾黨如何面對檢驗、如何守住價值的關鍵時刻。柯文哲創黨主席強調公開透明、制度優先；黃國昌主席也指出，面對爭議必須正面回應、接受檢驗。邱臣遠呼籲黨中央與中評會，務必儘速完成調查、釐清事實並對外說明，給支持者一個清楚交代。同時也誠懇建議李貞秀，應以大局為重，用智慧面對問題、妥善處理，知所進退，不要讓個人爭議影響整體發展，更不要成為拖累黨的因素。邱臣遠說，他們珍惜每一份信任，也必須用更高標準要求自己。唯有守住制度與價值，民眾黨才能走得更長遠。