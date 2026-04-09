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國民黨主席鄭麗文日前率團赴中，預計明日將與中共總書記習近平會面，而今（9）日參訪上海洋山港，詩意說「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」，對此陸委會副主委梁文傑不以為意，表示用這種詩意的表達或遮遮掩掩的方式表達訴求，認為都沒有什麼意義，做為一個政黨領導人，就應該大開大闔、正面對決，希望鄭麗文明天跟習近平碰面時，能夠直接坦率地提出台灣人民的訴求。對於鄭麗文詩意表達不願見中共飛彈與軍艦恫嚇，梁文傑表示，認為鄭麗文想要用擦邊球的方式來講一下訴求，但記得過去台北市長蔣萬安參加雙城論壇時也講過類似的話，結果回來第二天中共就宣布軍演。梁文傑說，那這次也差不多，中共今早宣布黃海實彈射擊。所以用這些詩意的表達，或這種遮遮掩掩的方式去講出訴求，覺得都沒有什麼意義。做一個政治人物，而且做為一個政黨領導人，就應該大開大闔、正面對決，希望鄭麗文明天跟習近平碰面時，能夠直接坦率地提出台灣人民的訴求。