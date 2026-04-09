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▲財政部今（9）日表示，普發現金1萬元領取期限將於今（115）年4月30日截止，目前預估有近40萬名符合資格民眾尚未領取。（圖／財政部提供）

▲普發現金1萬元領取資格及期限。（圖／財政部提供）

政府普發現金1萬元領取期限將於今（115）年4月30日截止。財政部今（9）日表示，目前預估有近40萬名符合資格民眾尚未領取，務必把握期限領取。另外，截至3月31日止，計有3萬餘名民眾「登記入帳」未成功，財政部呼籲，民眾務必補摺或透過網路銀行、行動銀行確認款項是否已入帳，若未入帳，記得4月30日前重新登記入帳，且確認是否入帳成功，或改採ATM領現或郵局領現，以確保領取權益。財政部國庫署指出，在相關部會通力合作下，普發現金發放作業順暢。截至今年3月31日止，已有2316萬人透過多元管道領取普發現金1萬元，領取率達預估人數98.29%。各領取方式中，以登記入帳899萬人最多（38.83%），其次依序為ATM領現624萬人（26.94%）、直接入帳458萬人（19.76%）、郵局領現329萬人（14.23%）及造冊發放6萬人（0.24%）。除了今年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格的新生兒，領取期限至今年5月22日，並請注意不是到5月31日，其餘符合領取資格的民眾及今年3月底前出生的新生兒，領取期限均至今年4月30日止，逾期將無法領取。此外，截至3月31日止，有3萬餘名民眾採登記入帳後，可能因金融機構帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致、該帳戶已結清、該帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶等情形，致未成功入帳，也未再循其他方式領取。國庫署提醒，登記入帳或屬直接入帳的民眾，務必補摺或透過網路銀行、行動銀行確認款項是否已入帳；若發現未入帳，請於4月30日前重新登記入帳，且確認是否入帳成功，或改採ATM領現或郵局領現，以確保領取權益。同時，國庫署統計指出，目前預估有近40萬名符合資格民眾尚未領取，符合領取資格且尚未領取的民眾，要把握時間，儘速選擇適合的方式領取。近期剛恢復戶籍的國人或取得居留許可的外籍人士，如於領取過程中遇有任何疑問，請務必於4月30日前撥打1988免付費客服專線洽詢，將有專人提供協助。國庫署也再次強調，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。普發現金相關資訊，請以政府官方網站公布為準，如接獲可疑電話、簡訊或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988免付費客服專線查證，以確保自身權益。