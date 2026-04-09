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隨著美國與伊朗之間脆弱的停火協議開始生效，雙方也獲得喘息空間。美軍也公布了一份與伊朗交戰的統計細節，不過除了打擊數據之外，還展示了美軍在這次行動中消耗的餐點與咖啡因狀況，其中光是能量飲料就超過了200萬瓶。根據CBS報導，在川普與伊朗宣布暫停戰事以繼續談判的數小時後，美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，在近六週的戰事中，美軍已消耗將近100萬加侖的咖啡，以及「無法估量」的尼古丁產品。凱恩表示：「在此期間，我們消耗了超過600萬份餐食，依我估計，還有超過95萬加侖的咖啡、200萬罐能量飲料，以及大量尼古丁。」他隨後打趣地補充道：「但我並不是說我們有成癮問題。」95萬加侖大約等同於760萬杯咖啡。凱恩並未說明這些能量飲料的品牌。凱恩這項報告也掀起討論。有網友表示「有夠驚人」，也有人說「我們確實是由咖啡因驅動的」。美國副總統范斯也PO出凱恩發表的影片，並打趣表示「這證實了戰爭靠咖啡因運轉。」