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▲人氣男團ARKis將舉辦出道後首場專場演唱會，他們的學長高有翔特別準備方舟蛋糕來探班，給予加油打氣鼓勵。左起為Vin、鄭彫秦、Mikey、李東翰、高有翔、Alex、李定、禾雁凱和黃崇峻。（圖／量籽計劃提供）

人氣男團ARKis出道後首場專場演唱會「𝐀𝐑𝐊𝐢𝐬末日方舟：新世紀」，即將於5月9日在Legacy TERA登場。在開唱倒數一個月的關鍵時刻，團員們今（9）日在踢帕娛樂辦公室舉辦探班記者會，公開排練內容，團員間也自爆曾因排練意見不合產生內鬨爭執，隊長Alex坦言吵架了，學長高有翔特別帶蛋糕來探班，也給予他們鼓勵，告訴他們吵架也是一種真正的溝通。和ARKis同樣從《原子少年》出道的U:NUS成員高有翔，是他們演藝路上的學長。他今日特別帶著精心準備的「方舟造型蛋糕」，現身為學弟應援。除了祝福演唱會順利啟航，高有翔更現場領唱生日快樂歌，為隔天即將滿22歲的成員李東翰提前慶生。李東翰許願，除了希望團員身體健康，也期待5月9日能與粉絲「KISS」創造難忘回憶。隨著演唱會壓力增加，團員間的磨合也進入白熱化。Alex表示，有時候會因為對表演的想法不同而有討論甚至爭執。禾雁凱爆料，日前排練時李東翰針對舞蹈提出新想法，起初未獲認同，李東翰竟不惜「手指下跪」誠心拜託，最終才成功說服大家。高有翔以過來人身份緩頰，認為「吵架其實是一種溝通」，只要目標是為了舞台好，反而能讓團隊更緊密。ARKis團員也表示，經過一次次磨合，現在更像是並肩作戰的共同體。ARKis成員包含Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、Mikey、李東翰和李定。為了開唱時有最佳狀態，團員們早早開始體態管理。Mikey已成功瘦身9公斤，笑說離理想體態僅差一步。前陣子忙於拍攝戲劇《危城兄弟》的Vin也正式殺青歸隊，他提到殺青當天看到團員到場探班，內心非常感動，目前已全心投入排練。除了舞台演出，成員李定還親自設計周邊商品，包括「新紀元航行 T-Shirt」與「幻獸卡套」，靈感來自8位成員的代表動物，個人全新單曲〈想你了〉也將於4月17 日上架。黃崇峻則推薦專屬手燈，期待當天全場揮舞的震撼畫面。