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▲林以樂因失言發長文認錯道歉，並表示會退出歌壇。（圖／YILE LIN 林以樂FB）

歌手林以樂（斑斑）因詞曲創作天分，獲得五月天瑪莎的賞識，與相信音樂簽約。但不料近日她不滿一名粉絲想轉贈簽名CD的行為，直接在Threads開嗆，直批「你有羞恥心嗎？」還公開該粉絲貼文，直呼以後因為這位粉絲不再簽名，更直接牽扯五月天「有意見就去聽五月天」，讓大家都超傻眼。而今（9）日，林以樂也因衝動發言道歉，承認沒了解狀況就情緒失控，表示因為家中發生火災，所以無法承受過多批評，並透露已提出離開相信音樂，將主動退出華語歌壇。林以樂在衝動發言後，今日於社群發長文道歉，認了在沒有搞清楚情況下，就因情緒上來，發表不適當內容，並表示因為家中發生火災，「作為陳情與協助受災戶，已無法承受過多的網絡資訊與批評」，承諾會好好反省。林以樂也透露已正式提出離開相信音樂，「我提出的言論是希望支持五月天，因為他們是我的長輩跟榜樣。我理解自己自己沒有這些資質，也願意主動退出華語樂壇，平息大家憤怒的情緒」，感謝網友讓她重新檢討自己，並請大家給她反省機會。回顧事件起因，林以樂在社群發現有粉絲有意將她的簽名CD，轉贈給其他人後，直接在粉絲貼文下留言「你有羞恥心嗎」、「你這種行為很糟糕你知道嗎」，還直接轉發該貼文表示：「親愛的朋友，我以後不簽名了，都怪他」。讓許多網友心疼原PO，認為對方只是想轉送CD，並非高額轉賣，但林以樂卻沒有搞清楚狀況，就留言怒罵，甚至轉發貼文公審。但對於網友意見，仍在氣頭上的林以樂則持續堅持己見，並點名有意見的粉絲，「我是創作人，跟大家思維不同出發點，我是我，你們有意見，就去聽五月天」。多個衝動發言，以及點名師兄五月天，更是讓大批網友不滿。而這次她親發文道歉，還宣布要離開公司、退出歌壇，讓部分網友認為事情也沒有嚴重到這個地步，只需要休息一下好好平靜心情，「不用這樣，妳需要的是關掉網路好好過生活，先把心情安頓下來再說，祝之後一切順利」。林以樂在2003年以「雀斑樂團」主唱兼鍵盤手出道，推出過〈秘密〉、〈胖子瘦子〉、〈不標準情人〉等經典歌曲。而在2024年林以樂推出首張個人專輯《素顏的樣子》，卸下樂團時期的武裝，轉以更為直白、赤裸的視角審視人性與自我，並以該專輯在2025年一舉奪下金音獎「最佳創作歌手獎」與「最佳新人獎」，實力備受肯定。