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癌友心理健康支持方案「評估風險」 不是晚期或末期才介入

癌症正逐漸從致命疾病轉為長期慢性病、存活率大幅提升之際，心理照護缺口卻逐漸浮現。根據台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道研究，國內近3成癌友曾使用安眠或抗焦慮藥物，接受心理專業協助者卻低於1成；而分析健保資料庫逾68萬筆資料，觀察到癌友在面對診斷、治療與存活過程中，普遍承受高度心理壓力，卻多以藥物因應焦慮與失眠問題，缺乏系統性的心理支持介入。癌症希望基金會、台灣心理腫瘤醫學學會於今（9）日共同舉辦「世界心理腫瘤日：與癌同行 、從心出發」記者會，呼籲應將心理照護正式納入癌症整體照護體系，透過情緒篩檢與分層照護機制，及早介入病友及其家庭心理需求。台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道最新研究發現，國內近3成癌友曾使用安眠或抗焦慮藥物，接受心理專業協助者卻低於1成，反映目前多以藥物處理情緒困擾，卻缺乏相應的心理照護支持，形成隱形危機。鄭致道團隊分析健保資料庫逾68萬筆資料，觀察到癌友在面對診斷、治療與存活過程中，普遍承受高度心理壓力，卻多以藥物因應焦慮與失眠問題，缺乏系統性的心理支持介入。鄭致道指出，這些被處方藥物掩蓋的心理缺口，意味著癌友正在用藥物阻擋焦慮，卻未獲得相應的專業心理照護。若未及時介入，不僅影響治療順從性，也可能進一步衝擊病人生活品質與家庭功能。鄭致道進指出，當癌症已逐漸慢性病化，醫療體系亦須面對更為複雜且長期的心理照護需求，全人整合照護應該自確診初期即導入心理腫瘤學。因此，學會建議成立「分層心理照護模式」，透過標準化篩檢與轉介流程，將心理支持系統性納入癌症照護。鄭致道建議臨床第一線人員可透過篩檢工具，如困擾溫度計 （Distress Thermometer）進行初步篩檢，並搭配焦慮、憂鬱量表，依評估結果進行分級介入：低風險個案由醫療團隊提供衛教、情緒支持並持續追蹤；中度風險轉介心理師或社工進行心理社會介入；高風險個案則應立即轉介精神科專科醫師進行診療與評估，以確保照護不中斷。心健司司長陳柏熹提到，在癌友心理健康支持方案中，不僅是諮商，包含精神科專科醫師也會根據個案的風險等級介入或評估；盼能將腫瘤科、心理師、社工師及精神科醫師跨科別整合團隊，增加可近性。陳柏熹指出，評估的風險分成初風險、中風險及高風險，即便是初期，若有需求同樣會介入。他說，並非晚期或末期、嚴重的時候才會出現。癌症希望基金會董事、諮商心理師靳秀麗表示，癌症不僅影響身體，更深刻衝擊心理與家庭，因此照護須從制度層次出發，建立從醫療端到社區端的整合支持系統，透過跨專業合作與系統性設計，才能在不同階段即時提供支持，讓癌友家庭被穩定接住，而非仰賴運氣。衛福部心健司委託台灣心理腫瘤醫學學會編製的《癌友及家屬心理支持照護指引－一般性癌症》及《癌友及家屬心理支持照護指引－乳癌》，已於近日在心理健康司官網正式上線，提供跨領域醫療團隊作為臨床介入與照護整合的重要參考依據。