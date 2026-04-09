清明連假期間豪雨不斷，導致南投縣仁愛鄉合歡溪步道約3.5公里處邊坡崩塌，3、4天前形成新生堰塞湖，林業署台中分署昨天估計小型堰塞湖的蓄水量約6萬噸。原本壩頂持續溢流的情形，今天轉為壩體滲流，水位持續下降，估計蓄水量剩3萬噸，機具將於12日進場，啟動壩體降挖工程。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林業及自然保育署台中分署表示，這處堰塞湖壩體結構穩定，工作人員每日3次回傳現場影像，目前正進行聯外道路修整及補強，預計機具可於12日（星期日）進場啟動壩體降挖工程，這段時間民眾請勿進入合歡溪溪床及崩塌區域活動。 ▲南投合歡溪堰塞湖昨天仍是壩頂溢流，今天已經轉為壩體滲流。（圖／林業署台中分署提供，2026.04.09） 相關新聞 南投合歡溪上游邊坡崩塌！新生堰塞湖躲雲霧中 暫時難見全貌馬太鞍溪堰塞湖壩體成功降挖！湖水見底 14施工人員完成任務撤離洪災百日3／馬太鞍堰塞湖「全球第4大」 林保署設4監測防線光復人物／馬太鞍堰塞湖拆彈團隊曝光 30天挖壩體危機緩解 顏幸如編輯記者喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...作品集 豪雨合歡溪堰塞湖南投