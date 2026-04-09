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▲國內爆發「塑膠袋之亂」，台北地檢署查訪城中市場及建國市場向第一線的攤商店家了解實情，發現塑膠紅花袋、耐熱袋、背心袋等5款塑化製品供貨不足。（圖／臺北地檢署提供）

▲國內爆發「塑膠袋之亂」，台北地檢署查訪城中市場及建國市場向第一線的攤商店家了解實情，發現塑膠紅花袋、耐熱袋、背心袋等5款塑化製品供貨不足。（圖／臺北地檢署提供）

2月底美伊戰爭以來，因造成原油供應鏈動盪、石化產品不足，引發國內的「塑膠袋之亂」，為了確保民生物資供應無虞及防範不法哄抬價格，行政院跨部會聯合稽查小組與各地檢署的打擊民生犯罪小組連日至第一線查訪，台北地檢署今天分頭出擊，前往台北市城中市場與新北市建國市場，實地了解店家攤商的真實心聲。北檢持續依據高檢署指示運作「查緝民生犯罪聯繫平臺」，掌握近日塑膠袋等塑化製品供貨與價格變動情形，今日上午再度啟動實地查訪行動，偕同警調及行政機關深入雙北市場第一線，瞭解實際供應及價格狀況。台北市部分，由北檢的檢察事務官組長許瑞蘋會同調查局台北市調處、台北市刑大及中正第一分局、台北市消保官、市場處及商業處等單位，實地查訪中正區城中市場的五金行、小吃店及周邊攤商。店家反應，「塑膠紅花袋、耐熱袋及紙碗塑膠蓋」近期上游表示供貨量略有縮減，進貨成本微幅調漲，不過整體市場交易還算正常，並未發現有刻意囤積、哄抬價格或混淆標示等異常情事。新北市部分，由北檢的檢察事務官組長趙怡晴會同調查局新北市調處、新北市刑大及新店分局、新北市經濟發展局、消保官等單位，實地查訪新店區建國市場周邊商行，雖然有店家表示「小型耐熱袋、背心袋」有缺貨情形，將依未來價格變動情形評估是否進貨，並在店內張貼告示鼓勵顧客自備購物袋，不過尚無明顯異常情形。北檢表示，將持續透過跨區域聯合實地查訪，掌握塑化製品由供應端至零售端的流通及價格變化脈絡，並強化聯繫平臺情資整合與動態監測，一旦發現人為操縱供需或價格異常情形，將即時介入查處，確保市場運作機制健全，穩定民生物資供應與社會大眾信心。