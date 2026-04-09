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▲氣象署提醒4/10～4/12的天氣狀況就像是夏天，全台高溫會突破30度，甚至高達34度。（圖／中央氣象署）

週末溫暖微熱、日夜溫差大

下週二起變天 北台灣轉雨降溫

準颱風「辛樂克」醞釀

▲央氣象署預報員林定宜指出，該熱帶低壓系統不會對台灣天氣產生影響。（圖／中央氣象署）

把握週末溫暖微熱的好天氣，根據中央氣象署最新預報，受偏南風環境影響，明（10）日一直到13日天氣晴朗穩定，各地大多為晴到多雲，高溫普遍來到30度以上，高溫預測甚至會來到34度。不過將在下週二（14日）變天，隨著鋒面接近北部海面，北部及東北部將轉為有局部短暫陣雨的天氣。此外，目前海面上也有熱帶性低氣壓正在發展，有可能增強為今年第4號颱風「辛樂克」，但對於台灣的影響不大。根據氣象署資料指出，明天一直到下周一台灣各地低溫預測約落在21至24度，日夜溫差大。特別要注意的是，明天因西南風偏強，東南部地區有發生焚風的機率。降雨方面，4/11桃園以北及宜蘭地區有零星短暫陣雨的機率，且午後山區也可能會出現零星短暫陣雨。外島部分，澎湖高溫約28至29度，金門25至27度，馬祖則是21至24度。下週二（14日）起隨著鋒面接近北部海面，北部與東北部地區將有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區亦有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部及東半部高溫略降至27至29度，中南部仍有30至32度。下週三（15日），隨著鋒面通過及東北季風稍稍增強，北部及東北部的氣溫會明顯下降。北部及宜花地區高溫降至25至26度，低溫約20至22度。迎風面的北部及東半部地區將持續有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。除了留意鋒面，海面上的熱帶系統動態也備受關注。根據中央氣象署最新資料顯示，目前位於關島東南方低緯度海面上的熱帶性低氣壓TD04正持續發展，評估有發展為輕度颱風的趨勢，若順利生成，將成為今年第4號颱風「辛樂克」。有氣象粉專分析，若系統整合良好，未來強度不排除上看中度颱風以上的等級。有氣象粉專預測辛樂克未來將呈現「拋物線走法」，後期出現先北轉、再轉向東北的路徑機率最高。首波較明顯的轉向時間點預估落12日附近，緊接著15日前後還有另一波槽線影響，將迎來第二波迴轉。不過該熱帶系統距離台灣相當遙遠，短期內對台灣天氣沒有直接影響。