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針對近日高雄台積電P6廠進度引發的政治口水戰，高雄市議員參選人黃敬雅今（9）日指出，高雄的產業用水與用電配套早已是現在進行式，遺憾國民黨籍民代為了政治攻防，刻意扭曲法定環評程序並炒作水電恐慌。她並呼籲國民黨停止對高雄的焦慮勒索，應將心力放在立法院實質審查總預算，為高雄爭取建設資源。黃敬雅表示，議長康裕成日前發聲，完全是基於捍衛高雄建設的急切之心。事實上，高雄的預先部署早就啟動，從立委賴瑞隆在中央緊盯進度、爭取資源，到高雄市政府積極佈局橋頭與楠梓再生水廠，並配合園區預留超高壓變電站，這些都是為了確保產業用水用電與民生脫鉤所做的具體努力。黃敬雅形容，當市府團隊與在地立委早就推著火車全速前進時，國民黨卻還站在月台上質疑燃料準備好了沒，這不僅讓在前線拚搏的基層感到遺憾與脫節。另外，針對國民黨議員李雅靜拿二階環評與水電數據大作文章，甚至牽扯核電議題，黃敬雅予以嚴正反駁。她強調，重大開發案依法進行嚴謹的環境影響評估，本來就是政府與企業的法定義務與常識，目前政策大方向早已確立，政府同步依法推動環評與配套，這才是負責任的態度，若硬要把依法行政的必經過程，包裝成抹黑翻車的政治籌碼，只是在刻意打擊基層公務員與投資者的信心。黃敬雅進一步指出，國民黨長期的政治套路，就是遇到高雄的重大建設便先喊「缺水、缺電」。她說明，產業水資源的規劃從來都是動態檢討、滾動擴增的，除了現有及擴建中的再生水廠，市府也持續進行伏流水等多元水資源開發。藍營只抓著單一片面的數據大喊缺口，把複雜的能源與水資源轉型簡化成政治提款機，這種恐嚇牌對高雄的實質發展毫無益處。黃敬雅也強調，高雄目前正處於產業轉型最關鍵的衝刺期，她非常歡迎柯志恩委員終於願意透過參選來更加認識高雄，但也誠摯期盼國民黨的其他黨羽們，與其在字裡行間玩政治攻防，不如把這些時間拿去陪同柯志恩，一起規勸黨內立委在立法院認真審議總預算，將高雄真正需要的資源爭取到位，這才是真正為高雄市民謀福祉的展現。