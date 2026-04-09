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美伊衝突升溫帶動國際油價波動，國際航空、郵輪業者陸續宣布調漲燃油附加費，暑假出國成本備受關注之際，歐洲高端旅遊市場卻出現「逆勢破盤」話題。天海旅行社攜手泛歐河輪（CroisiEurope），迎來品牌50週年，於春季旅展4月10日至13日在台北世貿一館（攤位編號B809），推出歐洲河輪行程129,900元起套裝行程，成為市場焦點。過去歐洲河輪被視為高端奢華旅遊代表，團費動輒20萬至30萬元，形成明顯市場天花板。天海攜手泛歐河輪迎來品牌50週年強勢推出市場破盤價！限量優惠行程，主打「高CP值全包式河輪旅遊」體驗，採「一價全含」模式，涵蓋國際機票、船艙住宿、全程餐食、岸上觀光、Wi-Fi及10G網卡，大幅降低入門門檻，讓高端旅遊走向大眾市場，搶攻暑假與下半年出遊商機。這次推出兩大航線，橫跨德、法、荷、比等歐洲核心區域，一條為德法萊茵河路線，串聯7大城市；另一條則為荷蘭、比利時低地國航線，一次走訪8座城市。從葡萄酒產區、古堡文化，到運河城市與水鄉聚落，完整呈現歐洲人文與自然風貌。天海旅行社表示，公司深耕旅遊市場逾47年，長期布局長程線市場，具備資源整合優勢，並看好河輪未來發展潛力，可為旅客帶來不同的深度漫遊新體驗，此次攜手泛歐河輪品牌50週年，祭出「高CP值全包式河輪旅遊」行程，不僅是兩大跨國旅遊品牌強強聯手推出「入門級價格、精品級體驗」策略，更打破河輪高價神話，讓退休族、小資族與首次赴歐旅客，都能輕鬆體驗高品質歐洲旅遊。天海旅行社歐洲線負責人曾鼎文指出，去年台灣赴歐人次已達35.9萬，顯示長程旅遊動能強勁。與傳統拉車式行程不同，河輪旅遊主打「移動的精品旅館」，旅客無需頻繁更換飯店或搬運行李，夜間航行完成移動，白天深入城市探索，大幅提升旅遊效率與舒適度。此外，河輪行駛於內陸河道，水面平穩，暈船風險低，整體體驗更為靜謐舒適；船上艙房皆設有觀景窗，旅客可隨時欣賞沿岸風光，享受慢節奏的旅行氛圍。餐飲方面，泛歐河輪由星級主廚每日於當地採購新鮮食材，結合法式料理技法，呈現道地風味佳餚，從品酒到精緻餐食，讓用餐成為旅程亮點之一。知名旅遊節目主持人廖科溢表示，河輪旅遊最大魅力在於「慢」，能以悠閒節奏穿梭於城市與鄉村，「人在船上，如在畫中」，特別適合重視生活質感與攝影體驗的旅客；且河輪航程多可一次造訪多國多城市，不僅節省交通時間，也提升旅遊深度。在價格策略上，天海以「一價全含」設計有效消除隱性消費疑慮，相較市場上需額外付費的河輪產品，更具競爭力與吸引力。春季旅展期間另推出加碼好禮，包括10G網卡、歐規轉接插頭、行李束帶及導覽耳機等，提升旅遊便利性。泛歐河輪近年亦連續三年榮獲「世界奢華旅遊大獎」最佳河輪殊榮，展現其於國際市場的品牌實力與專業地位。整體而言，歐洲河輪不僅是交通與住宿的結合，更是一種融合觀景、美食與文化的旅行方式；隨著消費者對深度與質感旅遊需求提升，河輪旅遊正好切中市場核心。業者預期，在價格門檻降低與產品普及化帶動下，未來河輪有望成為歐洲旅遊的重要選項之一。