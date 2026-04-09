我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣議員簡千翔，今（9）日拋出震撼彈宣布退黨，與民眾黨分道揚鑣。簡千翔坦言，黨內權力核心的運作模式顯然已偏離軌道，與他堅持的理性路線產生鴻溝，決定回歸無黨籍身分爭取連任。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書分析，簡千翔的離開是典型的「小草覺醒」，反映出黨內理性力量對現狀的絕望。張育萌指出，簡千翔不僅是擁有英國教育博士背景的高學歷議員，更是民眾黨在南投從無到有的開拓元老，當年從尋覓黨部辦公室到親手打理內裝都不遺餘力。針對網路流言說他可能「投綠」，張育萌反駁指出簡千翔過去曾堅定支持國民黨立委馬文君，退黨動機並非政治投機，而是無法認同黨中央為了護航柯文哲而修改紀律準則，將司法案件曲解為政治迫害來規避規範，讓「清廉、新政治」淪為看人辦事的政治口號。張育萌分析，簡千翔提到「多個夜晚睡不著」，顯示出與曾經深信的價值告別是痛苦的過程，這種心理狀態就像發現被詐騙後，必須承認過去的判斷錯誤。他強調，民眾黨在柯文哲遭重判後，選擇以「看人辦事」的模式運作，這與簡千翔支持的科學治國背道而馳。張育萌指出:「這其實是很多小草的心態。不是不敢懷疑阿北，而是把所有價值和理念，都投射在柯文哲身上，而要跟自己過去相信的一切告別，必須付出太高的成本。」