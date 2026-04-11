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IU經典作品選劇分析：角色始終在與現實對抗





▲《我的大叔》被許多人視為IU的演技代表作。（圖／tvN）

▲IU在《德魯納酒店》中飾演的張滿月社長，因為犯下大罪，被束縛在酒店長達千年，擁有不死之身。（圖／tvN）

IU作品成績分析：收視、話題、口碑大豐收





▲IU（前）在《21世紀大君夫人》記者會中透露接演原因，是因為覺得成熙珠這個角色難以預測的行動很有魅力。（圖／IG@disneypluskr）

隨著《21世紀大君夫人》正式開播，人氣和討論度都迅速上升！在韓劇市場快速變動的環境中，IU始終能穩定站在話題中心，也反映出她選擇作品的能力。不同於多數演員依附熱門題材，她更像是在挑選「議題」，IU的每一部作品，幾乎都對應著當下的情緒與時代焦慮。在《21世紀大君夫人》開播之際，《NOWnews今日新聞》特別整理出IU歷年代表作脈絡，從收視、話題到口碑與海外影響力，解析她如何在不同時期做出精準選擇，逐步建立屬於自己的作品版圖。早期演技出道作品《Dream High》，IU飾演雖然實力堅強，卻因為身材而不被看好的偶像練習生金必淑，表面上是單純的校園劇，其實是對競爭體制、成長和夢想的最初描繪。接著在《最佳李純信》中，她進一步詮釋「普通人如何在現實中生存」，李純信這個角色不再強調光環，而是更像我們生活中、貨真價實會遇到的人。之後在《製作人們》中，IU飾演外冷內熱的頂級女歌手Cindy，角色不再單純討喜，而是帶有距離感與矛盾性。不僅讓她拓展了表演層次，也讓市場開始重新認識她作為演員的可能性。到了《步步驚心：麗》，IU首次進入大製作古裝，她所飾演的解樹一角，被拋入權力鬥爭核心，看似是穿越愛情，實際上卻在描寫「個體如何被時代吞沒」。這部作品也成為她從「偶像型演員」跨向「敘事型演員」的重要轉折點。說到真正奠定IU演員地位的，不管是粉絲還是觀眾應該都會認同是《我的大叔》。她飾演在社會底層掙扎的女性李至安，角色幾乎被剝奪所有情感出口，每一幕都在赤裸描寫「人如何在壓力中活下來」。劇中的經典台詞「你感到安寧了嗎？」更是直擊許多觀眾心中，精準點出角色在苦痛中仍渴望被理解與安放的狀態。《我的大叔》也成了IU選劇方向的重要分水嶺，此後她接連出演的作品，角色多以強烈處境與內在狀態為核心。接著《德魯納酒店》看似回到奇幻浪漫，但IU飾演的張滿月，實際上是「被時間困住的人」，華麗外表之下，核心依舊是失去與執念，也成功在收視與話題之間取得平衡。在電影《嬰兒轉運站》中，她則勇敢走向寫實社會題材，觸碰棄養、家庭與選擇等議題，強調「立場與價值」，也顯示IU在選擇劇本時，開始關注更具議題性的作品。去年的大爆劇《苦盡柑來遇見你》中，IU再次回到時代敘事，透過愛純、金明兩個角色，經歷描寫女性在不同時代中的位置轉變，比起敘述故事，更像是在呈現一整個世代的生活樣貌，也是很多人都能共感的現實。IU的成功，從來不只押在單一指標上。從《Dream High》接近17%的收視打開演員之路，到《最佳李純信》最高突破30%，建立國民度；《製作人們》維持話題與收視雙線並進；《步步驚心：麗》雖在韓國本土表現普通，但在海外市場爆紅。而演技代表作《我的大叔》、現象級話題劇《德魯納酒店》則分別在口碑與商業達到高峰。去年的《苦盡柑來遇見你》更掀起高度討論，無論在評價或關注度上都持續發酵，再次證明IU在作品選擇上的穩定影響力。更關鍵的是，IU選擇的角色，幾乎都具有強烈記憶點。無論是《德魯納酒店》張滿月的華麗與孤獨，還是《我的大叔》中極度壓抑的李至安，這些人物都難以被替代。即使作品本身出現評價分歧，觀眾依然會記住這個角色是IU演的。其實仔細一想，IU幾乎每一部作品，即使過了多年，我們依然能清楚叫出她角色的名字。 用「角色大於作品」來做選擇，也讓她逐漸從演員，轉變為能夠定義作品的人。而這樣的選劇邏輯，也延續到了《21世紀大君夫人》。在開播前的記者會上，IU親自談到接演原因，表示：「因為劇本很獨特，讓人印象深刻，作品中每個人物的個性都十分鮮明，讀起來很有趣，尤其是熙周這個角色難以預測的行動，以及推動她做出這些行動的內在動力，都讓我覺得很有魅力。」從這段發言就可以看出她一貫的選劇標準，她關注的從來不只是故事本身，而是角色背後的動機。IU在劇中飾演的成熙周，擁有財富與地位，卻因非王室出身，被排除在體制之外。相對地，由邊佑錫飾演的大君則是另一種極端，他天生擁有最高身分，卻被制度束縛，人生早已被安排，連選擇都成為奢侈。於是兩人形成一個極端對照：「一個想進入體制，一個想逃離體制。」「選擇與代價」逐漸成為IU近年選劇的重要關鍵之一。也因此，《21世紀大君夫人》並不只是王室愛情劇，而更像是IU選劇脈絡的延伸。或許IU未必刻意挑戰題材，但不可否認的是，她總是被這類具有議題性的作品所吸引。而這樣的選擇，也讓她在韓劇市場中，始終站在難以被取代的位置。