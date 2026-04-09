從少女偶像到新手媽咪！曾之喬、劉品言睽違多年驚喜同框，私下超真實「育兒媽媽經」曝光，逗趣互動笑翻網友
睽違多年，曾之喬（喬喬）與劉品言（言言）在晉升新手媽咪後，首度為了「滿意寶寶」再度驚喜合體！從演藝圈的最佳搭檔變成育兒路上的戰友，兩人同樣選擇日本製滿意寶寶的默契，展現出即便育兒生活有再多變化，對於寶寶的第一份呵護，她們有著絕對不能妥協的堅持。
從少女偶像到新手媽咪：育兒風格大不同，逗趣互動笑翻網友
在滿意寶寶最新釋出的網路影片中，可以看到兩位女神媽咪私下最真實、俏皮大聊特聊「媽媽經」的互動，言言逗趣分享，現在的她為了哄睡寶寶，聽的不再是流行樂，而是育兒界傳說中的神曲；而喬喬則在育兒之餘，依然堅持保有自己的生活質感，即便媽媽包裡塞滿了育兒備品，化妝包也絕不缺席。
透過影片中各種快問快答與媽媽包大公開，意外展現出彼此不太一樣的育兒風格：一位是萬全準備的熱血媽咪，一位是優雅兼顧生活的質感媽咪。最驚喜的是，當兩位媽咪秀出包包中必備的育兒好物時，竟然都不約而同拿出「滿意寶寶極上の呵護」，這份跨越多年的閨蜜默契，讓她們即便在不同的育兒節奏中，都能擁有對寶寶最安心的呵護。
日本製「極上の呵護」：新手爸媽的救星，全台月子中心 No.1 的信賴
之所以能讓兩位女神一致認同「不能妥協」，正是因為日本製「滿意寶寶極上の呵護」系列展現日本人的細膩與貼心，擁有多項專為新手爸媽設計的細節，除了全系列的表層都是「天然有機棉」，柔軟親膚呵護寶寶嬌嫩的肌膚外，還有「360 度柔貼腰腿圍」，即便寶寶翻來覆去也能完美貼合身形，徹底解決外漏的困擾。言言還大讚「極上の呵護」黏貼型的「屁屁對齊符號」，讓她能精準且快速地抓到包尿布的位置，即使是新手爸媽也完全不用擔心穿歪；喬喬則推薦當寶寶開始翻爬好動就要使用的「極上の呵護輕巧褲」，一拉就穿上的設計搭配「嗯嗯小捕手」，寶寶坐下也能完美抓住寶寶稀便，不會後漏炸出來。
由日本製造，更是蟬聯全台月子中心使用率第一名的「滿意寶寶極上の呵護」，讓喬喬與言言感性表示：「無論當媽後的生活有多少變化，給寶寶最高品質的第一件尿布，就是我們給孩子最安心的呵護。」
跨越時光的合體，同樣的滿意選擇
讓 喬喬言言 帶領各位新手爸媽一起輕鬆應對育兒挑戰。無論妳的育兒心法為何，滿意寶寶極上の呵護系列都能成為妳最堅強的後盾，新手爸媽也能輕鬆上手，給寶寶最極致的舒適體驗。
現在立刻加入滿意寶寶官方Line，就能免費領取試用包&100元折價券！
關於滿意寶寶 MamyPoko 日本頂級紙尿布品牌，致力於研發最貼近寶寶需求的產品。旗下的「極上の呵護」系列以日本製的高品質與多項專利設計，連續多年蟬聯全台月子中心使用第一名，是千萬媽咪信賴的首選。
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