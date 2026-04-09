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▲台灣馬達產業協會理事長沈尚弘則強調「機器人的氣力，交給馬達就對了」，因為好的馬。（圖／中鋼提供）

全球機器人及無人機產業，迎來人工智慧AI驅動的爆發性成長浪潮，中鋼為整合國內動力系統業者量能及推動產業供應鏈轉型，今（9）舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」。中鋼董事長黃建智表示，中鋼轉型為供應鏈的整合推動者，成功開發出超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準，成為國內業者的強力後盾。中鋼邀集金屬中心、工業技術研究院、成功大學馬達中心、台灣馬達產業協會等7間學研單位，以及包括大亞電線電纜、東元電機、富田電機、鴻海、和碩、上銀科技、全球傳動、達明機器人等國內90家廠商業者齊聚。研討會除進行深度技術交流，也期望促成台灣機器人動力系統「Team Taiwan」，中鋼將扮演進軍全球機器人供應鏈的最強助攻手。黃建智表示，過去中鋼主要配合全球主流車廠開發生產高品級的電磁鋼材，應用於電動車、電動巴士及電動機車等動力系統，隨著全球製造業正經歷AI爆發與智慧移動的短鏈革命，機器人市場迎來飛速成長的關鍵時刻，而機器人馬達對功率密度的要求遠高於一般載具，其鐵芯材料須具備極薄、高導磁及高磁通密度等嚴苛特性，加上此類高階技術長期由國際大廠掌握，台灣業者多擔任中下游的代工角色。為突破原本的結構性限制，中鋼積極從單純的材料供應者轉型為供應鏈的整合推動者。黃建智表示，中鋼斥資150億元建置高階極薄的電磁鋼專業產線，也成功開發0.10mm超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準，成為國內業者的強力後盾。成功大學國家講座教授蔡明祺表示，成功大學和中鋼在人才培育及技術研發已合作20年，讓馬達應用從電動車拓展至無人機及今天研討的機器人領域，相信透過今天的活動建立起產業量能，也期望中鋼帶領業界成功打造國內機器人自主供應鏈。金屬中心執行長賴永祥指出，今日的機器人已從工廠走入人們的生活，而動力系統有如機器人的心臟及肌肉，感謝中鋼聚集及帶領動力系統業者，針對機器人關鍵模組共同發展。台灣馬達產業協會理事長沈尚弘則強調「機器人的氣力，交給馬達就對了」，因為好的馬達是機器人智慧應用的基礎，協會近年來努力將馬達技術延伸至電動車、無人機、醫療及半導體等各種應用端，感謝中鋼及國內業者一起為機器人產業的未來共同打拼。中鋼也在研討會展示近年來為動力系統所打造的四大核心技術，包括超高性能0.10 mm超薄電磁鋼材開發、電動載具馬達設計分析應用技術、自黏鐵芯量產製造技術以及數位孿生虛擬環境訓練技術，相關技術成果已逐步落實應用於電動車及無人機等領域。此外，中鋼為協助國內客戶建立從小量試製到百萬顆馬達等級的量產能力，並補足系統廠與馬達廠間的量產技術落差，亦積極推動鐵芯品質與非破壞分析檢測、自黏鐵芯量產設備開發協助，以及高精密沖壓共研平台建置等多項產業升級工作，以串接整合國內產學能量，縮短企業學習曲線，加速量產技術落地，協助台灣廠商全面提升供應能力。