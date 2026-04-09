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許雅鈞爆私約嫩妹 小S首回應：講了也是浪費時間

小S揭夫妻現況 許雅鈞誇讚「今天很漂亮」

▲小S（右）今出門前問老公「我今天漂亮嗎？」許雅鈞（左）雖給出直男式回應：「很漂亮！」但眼神誠懇。（圖／新浪娛樂微博）

小S回歸《不熙娣》更放鬆 吐原因有洋蔥

▲小S（如圖）近日回歸主持節目《小姐不熙娣》，她提到再次回到攝影棚反而比以前更放鬆。（圖／記者吳翊緁攝影）

小S（徐熙娣）的老公許雅鈞遭週刊爆料私約女粉絲，甚至不惜公開大S（徐熙媛）的出殯照，之後許雅鈞發聲否認，對外界的紛擾與毀謗並不在意。今（9）日小S出席記者會首度親自回應此事，直呼：「講了也是浪費時間，相信的人就是會相信。」她吐露新的人生觀說，「我只選擇我想過的人生，酸民都不關我的事」，而小S透露也透露，今日出門前老公誇讚她漂亮，夫妻甜蜜感情羨煞眾人。許雅鈞日前遭週刊爆料私聯大小S的粉絲，還拋出大S出殯的照片證明身分。對此，小S今日被問到此事，態度淡然說：「講了也是浪費時間，相信的人就是會相信。」強調現在只想把專注力放在家人、朋友上，「其他烏煙瘴氣、廢話或是酸民都不關我的事」。另外，小S也透露與許雅鈞的夫妻互動，表示今出門前問老公「我今天漂亮嗎？」對方雖給出直男式回應：「很漂亮！」但她甜蜜表示老公雖不擅言詞，但看的眼神是誠懇的，並且依舊以「baby」稱呼老公，兩人感情未受到外界流言蜚語所影響。小S近日回歸主持節目《小姐不熙娣》，她提到再次回到攝影棚反而比以前更放鬆，之前錄影前都會冒汗、肚子痛想上廁所，對此她哽咽說：「面臨過人生最恐懼的事，其他都是a piece of cake。」久違現身記者會，小S展現過往般的自信，經歷喪姐低潮後她體悟了人生道理，表示：「生活開心最重要，這世界有太多雜音，很多人給你無謂的意見，已經廢話連篇，所以要當自己的後盾，世界上你一定要最愛你自己。」