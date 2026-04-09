找工作時翻開人力銀行或路邊的徵才廣告，最常見到老闆開出的福利條件往往寫著「月休 8 天」或「上班 9 小時含 1 小時休息」。但勞基法顧問廖茂霖表示，這些看似正常的條件，其實都是違反《勞動基準法》的條件，只要公司、店家遭檢舉，最重就有可能被開罰100萬元！
「月休 8 天」其實不合法！專家解析關鍵：一年假日直接少8天
廖茂霖在IG分享影片表示，台灣的老闆基本「不知法也不守法」，每年被檢舉的公司行號中，服務業比例是第一名，能看到許多服務業徵才廣告都寫「月休8天」，但其實這已經違法了。
他表示，一年共有52週，因此週休二日的話應休104天，但月休8天算下來只有96天假，兩者間相差8天之多，勞工若拍下來跟主管機關檢舉，雇主就會被罰2至100萬元。
休息時間也藏違法疑慮！服務業最常觸犯
除此之外，大多公司行號「上班 9 小時含 1 小時休息」的條件其實也違法！廖茂霖補充，因為勞基法規定，工作每4小時至少要休息30分鐘。至於為何服務業會是被檢舉的第一名，廖茂霖表示因為服務業有變形工時、超時加班的部分，「他以為這樣佔到便宜，但是他不知道勞工去檢舉，他要倒大楣了。」
影片曝光之後，也引發超過2萬名上班族按讚，紛紛驚呼「原來月休8天是違法的！以前都不知道」、「感覺餐飲業、保全業可能都違規了」、「公司徵才的廣告真的要小心」。
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廖茂霖在IG分享影片表示，台灣的老闆基本「不知法也不守法」，每年被檢舉的公司行號中，服務業比例是第一名，能看到許多服務業徵才廣告都寫「月休8天」，但其實這已經違法了。
他表示，一年共有52週，因此週休二日的話應休104天，但月休8天算下來只有96天假，兩者間相差8天之多，勞工若拍下來跟主管機關檢舉，雇主就會被罰2至100萬元。
除此之外，大多公司行號「上班 9 小時含 1 小時休息」的條件其實也違法！廖茂霖補充，因為勞基法規定，工作每4小時至少要休息30分鐘。至於為何服務業會是被檢舉的第一名，廖茂霖表示因為服務業有變形工時、超時加班的部分，「他以為這樣佔到便宜，但是他不知道勞工去檢舉，他要倒大楣了。」
影片曝光之後，也引發超過2萬名上班族按讚，紛紛驚呼「原來月休8天是違法的！以前都不知道」、「感覺餐飲業、保全業可能都違規了」、「公司徵才的廣告真的要小心」。