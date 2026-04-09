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「月休 8 天」其實不合法！專家解析關鍵：一年假日直接少8天

▲廖茂霖表示，若月休8天一年算下來只有96天假期，與週休二日應該休的104天有不小差距。（圖／取自photoAC）

休息時間也藏違法疑慮！服務業最常觸犯

找工作時翻開人力銀行或路邊的徵才廣告，最常見到老闆開出的福利條件往往寫著。但勞基法顧問廖茂霖表示，這些看似正常的條件，其實都是違反《勞動基準法》的條件，只要公司、店家遭檢舉，最重就有可能被開罰100萬元！廖茂霖在IG分享影片表示，台灣的老闆基本「不知法也不守法」，每年被檢舉的公司行號中，服務業比例是第一名，能看到許多服務業徵才廣告都寫「月休8天」，但其實這已經違法了。他表示，，但算下來只有，兩者間相差8天之多，除此之外，大多公司行號「上班 9 小時含 1 小時休息」的條件其實也違法！廖茂霖補充，因為勞基法規定，工作每4小時至少要休息30分鐘。至於為何服務業會是被檢舉的第一名，廖茂霖表示因為服務業的部分，影片曝光之後，也引發超過2萬名上班族按讚，紛紛驚呼「原來月休8天是違法的！以前都不知道」、「感覺餐飲業、保全業可能都違規了」、「公司徵才的廣告真的要小心」。