美伊戰爭暫時停火，但有外媒披露，美國兵役登記局自12月起，將改為自動將18至25歲符合資格的男性，登記加入兵役登記庫。在新聞評論區也有網友點名，「巴倫（Barron Trump，川普的小兒子）先當兵！」
據每日郵報報導，美國兵役登記局提出法律變更，將自動把18至25歲符合資格的男性，加入兵役登記資料庫，將登記責任從個人轉移到社會安全署，與聯邦數據庫整合，預計自12月起實施。不過該單位聲明中也提到，這項變更仍待監管事務部門審查，尚未最終確定。
美國上一次實行徵兵制是在 1970 年代，當時美國正深陷備受爭議的越戰中。雖然目前沒有實行徵兵制，但18至25歲的男性仍需要向兵役登記系統登記，以備徵兵制啟動時使用。未登記的男性將面臨最高 25 萬美元的罰款、五年監禁以及失去聯邦計畫資格。
該機構網站稱，這項規則變更只是為了簡化這項流程，作為「勞動力調整」的一部分。
數十年的民調顯示美國人強烈反對徵兵制，他們的抵制很大程度上源自於越戰的失敗以及對全志願職業國防軍的偏好。
任何恢復徵兵制的嘗試都必須得到國會的批准，而國會則需要修改《兵役法》。
伊朗戰爭爆發後不久，白宮新聞秘書李威特曾接受福斯新聞專訪，談及川普不排除向伊朗派出地面部隊的可能性。當時主持人巴蒂羅姆就說，母親們擔心徵兵制度會讓她們的兒子上戰場，李威特僅說，這目前還不在計畫內，但總統保留各種選項。
在每日郵報的留言區有3500則留言，許多網友表示 ：「這不是美國發動的戰爭」、「共和黨金主有關的男性顯然被排除名單外」、「祝巴倫好運」、「對可憐的巴倫來說真是壞消息」、「希望巴倫和所有MAGA總統候選人都被強制徵兵」。
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美國上一次實行徵兵制是在 1970 年代，當時美國正深陷備受爭議的越戰中。雖然目前沒有實行徵兵制，但18至25歲的男性仍需要向兵役登記系統登記，以備徵兵制啟動時使用。未登記的男性將面臨最高 25 萬美元的罰款、五年監禁以及失去聯邦計畫資格。
該機構網站稱，這項規則變更只是為了簡化這項流程，作為「勞動力調整」的一部分。
數十年的民調顯示美國人強烈反對徵兵制，他們的抵制很大程度上源自於越戰的失敗以及對全志願職業國防軍的偏好。
任何恢復徵兵制的嘗試都必須得到國會的批准，而國會則需要修改《兵役法》。
伊朗戰爭爆發後不久，白宮新聞秘書李威特曾接受福斯新聞專訪，談及川普不排除向伊朗派出地面部隊的可能性。當時主持人巴蒂羅姆就說，母親們擔心徵兵制度會讓她們的兒子上戰場，李威特僅說，這目前還不在計畫內，但總統保留各種選項。
在每日郵報的留言區有3500則留言，許多網友表示 ：「這不是美國發動的戰爭」、「共和黨金主有關的男性顯然被排除名單外」、「祝巴倫好運」、「對可憐的巴倫來說真是壞消息」、「希望巴倫和所有MAGA總統候選人都被強制徵兵」。
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