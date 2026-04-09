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▲卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航花蓮港。(圖／花蓮港務分公司提供)

▲卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航花蓮港，花蓮港務分公司港務長林清富(左)致贈島嶼天空號郵輪首航紀念牌，由船長STUART VERNON HORNE(右)代表接受。(圖／花蓮港務分公司提供)

▲花蓮港務分公司總經理宋益進(左4)、船長STUART VERNON HORNE(左3)、花蓮縣政府觀光處處長余明勳(左2)等人，與島嶼天空號郵輪幹部合影。(圖／花蓮港務分公司提供)

▲卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航花蓮港，旅客下船觀光旅遊的情形，期促進花蓮地區經濟發展。(圖／花蓮港務分公司提供)

卡莉多郵輪公司所屬巴哈馬籍島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪於今(9)日，首航花蓮港，花蓮港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪，再為花蓮港喜迎國際郵輪的到來。台灣港務公司花蓮港務分公司總經理宋益進表示，花蓮港今年郵輪接續而來，繼4月8日載著421位以歐美籍為主的旅客造訪花蓮港的璽寶郵輪公司旗下的璽寶旅行者號(Seabourn Sojourn)郵輪，今(9)日卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航花蓮港，泊靠花蓮港14號碼頭旅客通關服務站。宋益進說，花蓮港務分公司為迎接島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航花蓮港，以象徵歡迎的噴水儀式，迎接島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪進港，並由花蓮港務分公司港務長林清富代表致贈首航紀念牌給島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪，由船長STUART VERNON HORNE代表接受，以表達花蓮港務分公司誠摯歡迎之意。宋益進並說，島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪雖為首次造訪花蓮港，但其姊妹船—卡莉多麗號(Caledonian Sky)郵輪，已改名為Blue Zephyr郵輪，且隸屬於Blue Zephyr Cruises旗下，曾於107年以Fly cruise模式，在基隆港搭載近百位自英國搭乘飛機到我國的國際旅客，開展國內首次郵輪跳島旅程，展現探索型郵輪深入體驗台灣旅遊特色的獨特魅力，與我國建立深厚的航海情誼。卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪總噸數4200噸、船長90.6公尺、船寬15.3公尺，設計載客量118人，全船客房均為海景套房設計，旅客於船艙內即可飽覽海上風光，船上以近1:1的船員與旅客比，提供旅客細緻周到的高品質服務。宋益進指出，花蓮港務分公司為迎接以歐美籍旅客為主的郵輪旅客抵達花蓮港，花蓮港務分公司與花蓮縣政府觀光處攜手安排熱鬧的迎賓活動，現場以節奏明快的原住民迎賓舞蹈揭開序幕，讓旅客一抵達即感受到熱情歡迎的氛圍，旅客亦隨著音樂節奏共舞，親身體驗台灣多元文化之美，留下深刻難忘的回憶。