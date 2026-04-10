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▲金城武（如圖）被拿來與張凌赫做比較，粉絲狂曬他帥照反駁。（圖／微博@追星娛綜、微博@諸葛尋牛）

28歲中國男星張凌赫以《逐玉》爆紅後話題不斷，而近日有網友將他與金城武做比較，瞬間引發大量討論。由於金城武從出道以來，就以超立體的帥氣五官，成為許多人心目中男神，就算如今已52歲，仍受大批粉絲喜愛，因此有網友看到金城武跟張凌赫比較後，直言「金城武是神」，認為他的帥，無法跟任何人比較。近日有網友在Threads發文表示「我覺得金城武的帥可以跟張凌赫匹敵」，瞬間引來73萬人瀏覽，有許多人指出金城武的帥是不同等級，就算在路上隨拍，都像是海報一般，非常有質感，雖然現在已52歲，但帥度依然不減，「最近很迷張凌赫，但這貼文我沒辦法，沒人可以跟金城武匹敵」、「金城武的帥當年可是沒濾鏡沒修圖的帥」、「張凌赫是帥的，這件事我不否認，但金城武是神顏」。金城武擁有中日混血的深邃五官，因想買機車而拍攝汽水廣告被星探發掘，並於1991年出演首部電視劇《草地狀元》步入影視圈，隔年發行個人首張專輯《分手的夜里》，正式以歌手身份出道，還因亮眼外型，而與林志穎、吳奇隆、蘇有朋並稱「台灣四小天王」。而在1998年，金城武以日劇《神啊！請多給我一點時間》紅遍全亞洲，並陸續演出《十面埋伏》、《赤壁》、《投名狀》等大製作電影，成功跨越語系限制，成為亞洲少數具備跨國票房號召力的一線男星。然而，紅遍全亞洲的金城武個性卻非常低調，在2017年主演電影《喜歡．你》後，便進入了長期的隱居狀態。他的好友陳昇曾透露，金城武近年多在享受自然，甚至回歸他喜愛的「種田、養花草」生活，這幾年僅偶爾透過代言品牌露面，讓粉絲都非常想念。