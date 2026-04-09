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▲林志傑曾在季後賽嚴重扭傷，仍整夜治療堅持上場，冰敷與熱敷反覆進行只為隔天出賽，帶傷上陣不僅鼓舞隊友，連對手也因他意外登場而受到衝擊。（圖／富邦勇士提供）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑將於4月11日、12日在台北小巨蛋迎來引退賽，為長達20年的職業生涯畫下句點。隨著引退時刻逼近，過去並肩作戰的教練與戰友也陸續回憶起他職業生涯中的點滴，其中最讓人印象深刻的，莫過於他對比賽近乎偏執的敬業態度，曾參與打造台啤王朝的陳建州的回憶，林志傑為了上場，在接受極其痛苦的治療時，一度痛到「差點還手」。閻家驊回憶，當年接手改造台啤時，自己就有明確藍圖，「老的全部退休，我全部用新的。」而在這套重建計畫中，林志傑正是球隊最核心的關鍵人物。「既然他是重心，我就跟他講，你在這個球隊，好或不好，台啤能不能在籃球界打出名號，你能不能打出自己的一片天，從現在開始就要認真了。」閻家驊說。閰哥也特別提到，林志傑在那幾年幾乎沒有缺席過任何一場比賽，即便面對傷勢依舊堅持上場。其中一場季後賽更讓他印象深刻，「他那場是大扭，我們帶他去放血、做治療，本來隔天是打算不要讓他上場的，但他還是堅持要上去打。」其中一場關鍵季後賽，更成為他敬業精神的最佳寫照。當時林志傑在前一戰嚴重扭傷腳踝，球隊原本已做好他無法出賽的心理準備，但他卻選擇與時間賽跑。陳建州透露，當晚林志傑幾乎整夜未眠，持續進行冰敷與熱敷交替治療，「冰水、熱水這樣一直循環，只為了隔天能夠上場」為了趕上隔天的生死戰，球隊動用各種治療方式，包括針灸、放血，甚至找來氣功師協助恢復。陳建州苦笑回憶，「那時候找人用氣功幫他調整，真的痛到他差點還手。」即便過程極度痛苦，林志傑仍咬牙撐過，並在比賽當天完成貼紮準備。陳建州更在他的包紮貼布上寫下「台灣夢」，象徵球隊共同目標。比賽進行到關鍵時刻，林志傑最終仍選擇上場。當他踏上球場的瞬間，不只隊友振奮，連對手裕隆球員都明顯受到衝擊。陳建州表示：「他一上場，對手全部嚇到，因為大家原本以為他不能打了。」回顧林志傑的職業生涯，無論是在SBL台啤王朝、旅外CBA，或是回台帶領富邦勇士建立霸業，他始終以高標準要求自己。即便歷經傷勢與歲月，他仍維持對比賽的投入與專注。引退賽即將登場，這些過去看似瘋狂的堅持，如今都成為定義「野獸」林志傑的重要註解，用行動詮釋何謂職業精神的代表人物。