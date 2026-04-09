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衛星通訊元件大廠昇達科今（9）日公布3月營收達3.29億元，月增2.1%、年增 36.3%，寫下單月歷史次高及同期新高。第1季淡季不淡，營收達10.2億元，季增22.3%、年增64.5%，刷新歷史紀錄。昇達科低軌衛星產業需求明顯增長，相關業務年增131%、季增40%，是第1季營收與去年同期比較增幅達到64.51%之主要因素。昇達科近期積極參與國際衛星產業展會，與多家海外衛星業者針對寬頻高速衛星及太空資料中心等議題展開深度交流。市場高度關注的新開發光星間鏈路（OISL）元件進入量產階段，營收貢獻比重正逐步攀升，整體訂單能見度相當明朗。昇達科9日股價盤中一度急拉，終場下跌1.68%，收1760元，不過本週幾個交易日，累計漲幅多達17%，技術面呈現強勢多頭結構。籌碼方面同步獲得法人資金青睞，近五日三大法人合計買超1040張，其中外資買超805張、投信買超278張。