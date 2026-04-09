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朱宇謀昔上節目脫褲「驗貨」小S嚇壞急逃

朱宇謀被控渣男 小S連6「哈」快閃離開

▲朱宇謀遭控渣男，小S（如圖）被問到相關問題時罕見語塞，對他人的感情糾紛不願多談。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人朱宇謀今（8）日遭林倪安爆料私生活混亂，過去他登上小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》時自豪生育強，甚至脫下褲子要給小S檢查，讓她花容失色逃走，該節目片段如今被翻出，引來許多網友熱議。今（9）日小S出席代言記者會時，不免被問到朱宇謀近來的醜聞，向來有話直說的她，突然愣住，接著尷尬笑說：「哈哈哈哈哈哈謝謝謝謝謝謝。」隨後快閃離開，不願對此事多做評論。朱宇謀被前女友林倪安指控到處約砲、酒駕，甚至多次不顧女性意願，強拉女生侵犯，感情糾紛登上媒體版面。他過往的一言一行也被外界放大檢視，朱宇謀2024年7月登上《小姐不熙娣》時，聊到全身檢查醫師分享，若男性陰囊中的單顆睪丸無法放進手勢「ok」中，代表精子量充沛，生育機率較高。朱宇謀當下被拱脫下褲子給小S檢查，原以為是節目效果，怎料朱宇謀走上前並背對鏡頭，讓派翠克與小S一看，直接撇頭跑走，小S更驚魂未定說：「人生還是要有一點偶包！」如今節目片段被翻出，小S今日被問到如何看待朱宇謀身陷渣男風波？向來有問必答的小S罕見語塞，先是愣了一下，隨後爆出一連串招牌笑聲：「哈哈哈哈哈哈謝謝謝謝謝謝。」火速結束話題和聯訪，隨後在工作人員引導下離場，對他人的感情糾紛不願多談。回顧整起事件，林倪安近日「毀滅式爆料」，指控朱宇謀私生活混亂、PUA、肢體暴力，消息震撼娛樂圈。林倪安昨日親上火線開記者會，透露受害女性超過十位。事後，朱宇謀則透過律師強硬反擊，承認雙方確實曾交往過，因不適合才和平分開，否認所有暴力、約砲與不當行為的指控。朱宇謀的律師也強調，林倪安所提出的內容屬於「強烈造謠」，已正式提起刑事誹謗告訴，將透過法律途徑捍衛名譽。