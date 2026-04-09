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▲林志傑CBA初登場獲台商熱烈歡呼，陳建州回憶當下「起雞皮疙瘩」，閻家驊也談到心態的蛻變。（圖／閻家驊提供）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑即將於4月11日、12日在台北小巨蛋迎來引退賽。回顧輝煌的籃球生涯，當年他決定西進CBA（中國男子籃球職業聯賽）的背後，其實有著一段從不安、挑戰到最終成為「隊魂」的感人歷程。近日，曾執教林志傑的恩師閻家驊與好友陳建州共同回憶了這段往事。林志傑在SBL帶領台啤完成二連霸後，閻家驊敏銳地察覺到，台灣已經不再能帶給林志傑足夠的挑戰。閻家驊回憶，當時他請陳建州去了解CBA的環境，並鼓勵林志傑往外去闖。面對恩師的提議，林志傑第一時間卻顯得有些納悶與不安，甚至問道：「閻哥你是不是不要我了？」 閻家驊連忙解釋，這並非棄之不顧，而是希望他能到更有強度的舞台去挑戰自己。最終，這個決定也成為林志傑職業生涯成名的關鍵轉捩點。陳建州透露了一段鮮為人知的過程。林志傑最初試訓的球隊並非浙江廣廈，而是上海大鯊魚。隨後轉往浙江練球時，當時的教練王非為了測試他的實力，刻意將他排在「第三隊」，讓他穿上螢光色的「靶子隊」背心。面對隊內激烈的競爭與同位置球員的「嚴加伺候」，林志傑沒有怨言，默默跟著練習。陳建州感嘆，林志傑用實力證明了自己，廣廈隊的老闆甚至直接公開表示：「以後我們浙江隊的隊魂就是林志傑。」談到林志傑在CBA的首度登場，陳建州至今仍印象深刻。那是廣廈隊作客上海大鯊魚的比賽，當現場介紹到林志傑時，看台上大批的台商紛紛起立鼓掌、熱烈歡呼。「感動的不是他得多少分，而是他在那樣的客場，受到這麼多台商的祝福。」陳建州形容，那一刻他全身起雞皮疙瘩，深知林志傑挑戰 CBA 這條路是多麼不容易。閻家驊觀察到，到了CBA後的林志傑，心智與態度發生了巨大的轉變。在台灣時，他或許還只是一個有天賦的球員；但在廣廈，他學會了以「客人」的身分去適應不同的文化，做人處事變得更加成熟。閻家驊提到，林志傑當時在場上不只要負責進攻，還要做最苦的防守活，防守對方最強球員、洋將的工作也全都扛在身上，「他那個變化真的差太多了。」閻家驊認為，正是那段在異鄉吃苦、對身體要求嚴苛的歲月，才讓林志傑到了 43 歲 的高齡，依然能在籃球路上走得比別人更久、更遠。