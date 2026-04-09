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動物保護藥品登錄進度不足 藥師公會：醫用氣體尚無任何項目登記

藥師是「人用藥品治療動物協作者」，而非反對者。

「並非藥師有意侵犯獸醫師使用動物用藥品執業範疇」

近期寵物用藥新制議題受到各界關注，農業部防檢署、衛福部食藥署及藥師公會、獸醫師公會等將於明（10）日召開會議討論。而今（9）晚藥師公會發布新聞稿提到，針對寵物用藥權益，造成各界對於藥師團體的誤解，但這是主管機關怠惰，導致配套措施仍未完備，防檢署遲至今年2月9日才舉辦「動物保護藥品登錄實務說明會」，導致動物保護藥品登錄進度不足。藥師公會今晚發布新聞稿表示，近期社會各界關注「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」將影響寵物用藥權益，造成各界對藥師團體的誤解，但「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」113年便已定案。藥師公會說明，因專供治療動物疾病「動物用藥品」品項不足，導致動物治療臨床需求不得不使用人用藥品，為使獸醫師可合法使用人用藥品治療寵物疾病，於113年2月26日由農業部防檢署與衛福部食藥署共同發布「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」，並給予2年餘的緩衝期，以利藥商申請動物保護藥品登錄等配套措施。藥師公會表示，但這是將於今年7月1日上路的管理辦法，防檢署卻遲至今年2月9日才舉辦「動物保護藥品登錄實務說明會」，導致動物保護藥品登錄進度不足，目前僅占管理辦法701項人用藥品品項不到3成，且包括二氧化碳、氧氣及氮氣等醫用氣體，至今尚無任何項目登錄為動物保護藥品，導致藥商無法直接供應給動物醫院，此為目前許多獸醫師、飼主擔心「半夜找氣瓶」之原因。藥師公會強調，藥師公會說明，多次呼籲防檢署應偕同食藥署，鼓勵藥商將醫用氣體申請動物保護藥品登錄，使動物醫院即可直接向藥商事先購買外；更於防檢署今年3月24日拜會本會時，主動提出將醫用氣體、針劑等較為困難之部分品項，得以寄存在動物醫院，使用後一定期間內開立購藥證明向藥局報銷之形式，兼顧實際治療需求及藥品流向管理。針對近期社會各界關注管理辦法，將影響非經濟動物用藥權益，。藥師公會說，是針對獸醫師因現行「動物用藥品」不足，須使用人用藥品治療動物現況的協作者，以確保藥品供應及流向合法性及安全性，而非欲阻擋或增加飼主負擔。藥師公會提到，完全理解寵物對許多飼主而言，不僅僅是寵物、而是家庭成員；也認同動物之醫療需求不容忽視，更不應因制度衝突導致藥品斷鏈。