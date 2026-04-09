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前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年有期徒刑，妻子陳佩琪先前在臉書提到「我們錢還在木可公司內」引發外界討論。針對質疑，陳佩琪再度發文回擊，不滿外界僅憑一句「我們木可的錢」就指控她承認侵占，並質疑法律對財產歸屬的認定難道是隨便「這個人說、那個人認為」就可以依據嗎？她感嘆大律師們在媒體上拿「一切我說了算」來取代邏輯分析，這種言論還被大量引用，實在有夠可悲。陳佩琪表示，難道她嘴巴講講、不須任何文字證明，錢就歸屬她了？她回想起2024年8月30日柯文哲在客廳簽收北檢搜刮存摺的情景，直言「此生永遠不會忘記這幕」，並砲轟北檢應回應犯罪事實的證據，而非糾結存摺是100本還是72本這種小事。她表示：「我到底是侵占政治獻金、還是私人公司的錢，我到現在都還搞不清楚哩！」陳佩琪向北檢提出四點疑問，第一，眾望基金會接受企業捐款950萬為何是貪汙？第二，4300萬買辦公室被認定與租客李先生有關，具體事實為何？應找李先生對質；第三，2018年貸款2千萬打選戰後還清，為何也是貪汙？第四，存錢給小孩是從出生即有的行為，為何刻意與109年的便當會連結？她呼籲北檢既然看過72本存摺近兩年，就應出來說明清楚貪汙事證。