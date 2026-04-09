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台北市北投區知名古剎慈航禪寺住持釋常禪，擔任住持近半世紀，如今卻以公益侵占罪嫌遭到起訴。士林地檢署 9 日指出，釋常禪自 2018 年 1 月至 2025 年 3 月間，陸續將寺廟帳戶款項轉入其個人帳戶，再以借款、投資或收取工程退款等方式流向外部，合計侵占金額高達 7044 萬 6105 元。根據檢調調查，釋常禪自1995年起即擔任慈航禪寺住持並兼任管理人，負責統籌寺廟的事務與財務，賴姓女子則負責會計、出納與記帳工作。依據《寺廟監督條例》及該寺組織章程規定，寺廟的所有收支必須提報信徒大會審理，且包括法會、塔位、點燈、信眾捐款及香油錢等收入，皆應專款專用於弘揚教義及公益事業，不得私自挪用。釋常禪自2018年1月至2025年3月間，擅自將慈航禪寺存於第一商業銀行北投分行的款項，陸續匯往其個人的2個陽信銀行帳戶。這些資金隨後透過借款或投資等名義流向外部個人或公司，主要金流包括借款 1500 萬元供郭男投資、2000 萬元供王男投資公司、1400 萬元借予屏東林姓地主，以及 560 萬元工程退款流入個人帳戶等。另有1413萬元流向黃女、726萬元流向曾男，檢方統計受害金額共計7044萬6105元。釋常禪偵查時否認侵占，辯稱屬寺務資金調度，但檢方認為資金並未回流寺廟，且多筆款項未經信徒大會決議，依法不採其說詞，已正式提起公訴。寺方負責帳務的賴姓女子獲緩起訴，其餘 5 名相關人士不起訴。出生於1952年的釋常禪法師於1976年剃度出家，目前為慈航禪寺第三任住持及財團法人慈航文教基金會董事長。他長期在北投地區傳法，以書畫藝術與淺顯易懂的佛法講述見長，並積極投入弱勢關懷與公益活動，在地方宗教界頗具名望。如今卻因挪用香油錢與公益款遭起訴，其行為與過往展現的公益形象形成巨大落差。