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▲吳姍儒外型亮眼，主持功力備受肯定，出道13年已經有3座金鐘獎入袋。（圖／記者葉政勳攝影）

▲▼吳姍儒以新髮型亮相，原本為中分長髮的她，剪了齊眉瀏海。（圖／吳姍儒 Sandy IG@sandywis）

35歲金鐘主持人吳姍儒（Sandy）和室內設計師王陽開結婚約4年，育有一雙兒女，近日Sandy在粉專分享日常點滴，附上剪了新髮型的照片，原本沒有瀏海的她，變成妹妹頭長髮，網友第一時間還認不出來是吳姍儒，「這是哪一位」、「變好多！」吳姍儒這2天發布的自拍都以新髮型亮相，可見原本為中分長髮、露出光亮額頭的她，剪了齊眉瀏海，視覺上更為時髦、減齡，另外，照片中的吳姍儒穿著中空小可愛，露出一小截纖腰，搭配全新髮型，彷彿變了一個人。對於吳姍儒以新造型示人，網友大感驚喜：「以為是Lisa」、「好像偶像歌手」、「瀏海剪掉變好多」、「這是哪一位啊」、「好好看」、「哪裡來的妹啊！」還有人發覺她似乎瘦了一些，「老闆又瘦了嗎」、「好腰瘦喔！」吳姍儒過去受訪時分享，自己的保養哲學是「減法保養」，不追求瓶瓶罐罐的繁複程序，而是選擇少量、高機能的產品，讓肌膚在最短時間內喝飽水分，她最重視的步驟是化妝水打底，再搭配精華液加強、最後以乳霜鎖水，既能維持穩定膚質，又避免過度清潔或堆疊層層保養造成的敏感與負擔。另外，吳姍儒偏好在一晚簡單三步驟的「懶女孩保養法」，即用保濕化妝水、保濕精華與一罐多效晚安凍膜，讓肌膚在睡眠中持續修復，隔天依然保有水玉光感。至於外在保養，吳姍儒強調「由內而外的平衡」，飲食與生活習慣都是她保養的一部分，她提到平日會多攝取白木耳、大黃瓜與水果等清淡食物，幫助身體代謝與肌膚保水，同時養成大量喝水的習慣，讓肌膚不容易乾燥暗沈。除此之外，吳姍儒也認同私密肌保養的重要性，會在生理期或運動後使用清爽噴霧產品，維持私密部位的乾淨與舒適，將保養視為日常習慣而不是為了取悅別人。