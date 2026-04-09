我是廣告 請繼續往下閱讀

西武獅今（9）日繼續客場挑戰福岡軟銀，雙方先發投手大津亮介、 菅井信也上演投手戰，前六局兩隊合計僅敲出3安打，軟銀第七局才靠近藤健介兩分砲打破僵局，林安可方面，本場持續先發第六棒、守右外野出賽，前兩打席無建樹，本場最後一次打擊面對日本隊WBC經典賽國手松本裕樹，纏鬥8球後獲得保送上壘，本場最終2打數無安打，日職連續9場安打紀錄中斷。林安可昨戰與徐若熙上演台灣之光大對決，第2打席敲出右外野安打，達成連續9場安打紀錄，本場持續先發第六棒、守右外野出賽，首打席一壘有人局面下，打成投手方向滾地球，形成雙殺打，第2打席則同樣面對大津亮介，1好1壞情況下敲出左外野飛球被接殺。西武獅本場打線靜悄悄，前七局僅出現1支安打，林安可直到第八局2出局，才迎來本場第3次打擊機會，這次改面對今年入選日本隊的經典賽國手、也是軟銀佈局投手的松本裕樹，林安可從2好球後一路纏鬥至滿球數，決勝球松本裕樹選擇內角滑球，但提前落地被林安可選掉，獲得保送上壘。林安可雖然爭取到上壘機會，但本場2打數無安打，也確定自開季第2場開始延續至今的連續9場安打紀錄中斷。日職台灣球員最長連續安打紀錄是陽岱鋼，他於2014年曾經連續27場敲安，當時也打破日本火腿隊隊史紀錄，至於日職紀錄，則是傳奇名將高橋慶彥的連續33場安打。本場比賽西武獅打線最終僅開路先鋒桑原將志首局首打席安打，後續打者都未敲安，團隊整場只有1安打，軟銀則靠著近藤健介第七局下的兩分砲，終場2：0擊敗西武獅，避免系列賽被橫掃命運，目前8勝4敗仍獨居太平洋聯盟首位。