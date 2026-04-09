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保瑞今（9）日公告3月營收15.3億元、月增15.22%，年增6.28%，主要受惠旗下胃食道逆流學名藥DLS重啟拉貨，帶動整體出貨量回升，營收明顯回溫。另，雖未併表，子公司泰福月營收亦站上相對高檔，集團表現穩步向上。資金面同報佳音，保瑞預計在4月15日完成國內第五次無擔保可轉換公司債收足股款，第四暨第五次可轉債合計募得30億元，在手現金充裕。在產品布局方面，全球銷售旗艦產品VIGAFYDE維持增長態勢，成為集團營收的重要成長引擎。保瑞指出，公司正積極推動VIGAFYDE回美製造計畫，隨著美國政府對在地製造的政策規則逐步明朗化，加上劑型與治療領域的市場需求日益明確，過去兩年的前瞻布局可望迎來更具體的回報，為中長期營運注入新動能。觀察全球藥品CDMO市場，規模預估將從2024年的1,381億美元成長至2032年的2,501億美元，國際大型藥廠持續透過併購擴充產品線與創新技術，推升營運成長並拉開與競爭對手差距。在此背景下，保瑞以充沛銀彈在手，持續評估策略性投資方向，深化全球品牌銷售布局，同步提升CDMO技術競爭力，為下一階段成長蓄積能量。