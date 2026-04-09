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過去長期陪伴前總統馬英九赴中國交流的國民黨副主席蕭旭岑，這次也跟著黨主席鄭麗文的腳步一起訪中。參訪途中，不少在地民眾看到他，都會大聲喊「加油」，似乎都知道日前馬辦鬧出的人事案風波。今（9）日中午訪團與台企聯午宴時，台商也激動握著他的手說「委屈了」，給予蕭旭岑滿滿的溫暖。回顧「2026和平之旅」前三天訪團行程，其實第一晚在國台辦主任宋濤夜宴鄭麗文一行人時，就有不少官員主動上前關心蕭旭岑，並敬酒說道「您辛苦了。」隔天赴中山陵謁陵時，也有民眾大聲呼喊「蕭旭岑加油」，讓鄭麗文當場笑了出來，並回頭看向蕭旭岑。第三天跟台商交流時，蕭旭岑也再次被加油打氣，讓一名台企聯副會長忍不住對媒體說，蕭在台商圈評價是「很有分寸，而且很維護馬英九！」，那些不實影射，真的很離譜，相信最後一定會得到公道。蕭旭岑跟在馬英九身邊多年，近年常陪同馬前總統帶著學生到中國交流，沒想到，日前卻突遭切割，還被指控「違反財政紀律」。為捍衛自己的操守與清白，蕭旭岑最後只能開記者會澄清，並表示「馬前總統忘記了很多事」引起外界關注。由於全案已進入馬英九基金會董事會調查中，蕭旭岑面對外界的打氣聲，僅用微笑點頭致意，沒對相關議題多做回應，似乎只盼風波能趕快平息。不過，也因為馬辦人事案風波，讓蕭旭岑成了這次訪團中，唯二能被在地民眾叫得出名字的國民黨一級黨務幹部。