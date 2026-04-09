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日本岡山縣感恩工坊今（9）日前來拜會台南市長黃偉哲，雙方就身心障礙者文化藝術發展、社會共融政策及身心障礙者自立支持議題展開交流，黃偉哲也致贈台南特色伴手禮展現台南熱情，加深台日友好的社福夥伴友誼。對於日本岡山縣團體的到訪，黃偉哲除表示歡迎外，也強調台灣目前社會對於身障者或弱勢族群，大多停留在依賴政府補助階段，較少提供讓他們自主發揮、展現專長的環境，期盼透過交流讓身障者的能力被看見，給弱勢者更多發揮專長的機會。社會局表示，這次交流行程特別安排參訪「喜憨兒台南庇護工場」及「瑞復益智中心」，展現南市在推動身心障礙職能、自立服務與藝術培力之豐碩成果。至於瑞復益智中心的「慢漫小畫室」，則成功轉化藝術為溝通媒介，透過森林市集與工作坊，讓「創作」成為深化身心障礙者社會參與、發揮公共影響力的橋樑。社會局長郭乃文指出，去年市府優先採購身心障礙團體中秋禮盒，後由台灣藝術發展協會帶至日本與當地來賓分享，來賓們對台南市優採產品及身心障礙團體用心留下深刻印象，也促成此次來台交流參訪機會。透過此次與日本岡山縣的交流，雙方皆認同「藝術」與「勞動」是落實社會共融，達成「自立生活、社區共融」的終極目標，打造溫暖且具包容力的永續宜居城市。