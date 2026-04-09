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原定於6月6、7日在板橋體育場舉行的「2026台灣國際田徑公開賽」，昨（9）日因經費問題與總預算案卡關傳出停辦消息，引發體壇高度關注。對此，運動部部長李洋今（9）日上午先於立法院表示，將積極輔導中華民國田徑協會申請「基金預算」。稍早運動部發出正式聲明，表示田徑協會會向世界田徑總會申請復辦，而運動部也會在旁提供相關協助。針對「2026年臺灣國際田徑公開賽」停辦風波，運動部稍早發布官方回應。運動部表示，該賽事為我國重要國際田徑賽事，亦為世界田徑總會認證之積分賽，對我國選手與國際交流具重要意義。經與田協溝通後，將向世界田徑總會爭取復辦。運動部也將提供相關協助，朝賽事順利辦理的方向努力。運動部強調，自成立以來即主動輔導各協會爭取公務預算資源。針對本案，運動部已主動輔導田徑協會依「運動部運動發展基金辦理國際運動交流作業要點」規定申請經費，並表達將優先處理相關審查程序。未來將邀集至少5位專家學者，其中有法律及會計專業意見共同參與協助，在兼顧制度與效率下加速流程，以不影響選手參賽舞台為原則。部長李洋今日早上出席立法院教育及文化委員會質詢時坦言，自己昨日才得知田協因總預算案卡關而決定取消賽事。李洋指出，運動部已準備「公務預算」與「基金預算」雙軌方案，就是為了避免國際賽事受預算程序影響而中斷。「我當然還是希望田協可以讓比賽辦成，這個比賽也是我們台灣有積分的國際賽事，希望不要影響到選手。」李洋強調，政府立場是保障每一位選手的參賽權益，今日會持續提供行政與專業協助，盡力讓這項具備積分認證的田徑盛事重回賽程。台灣國際田徑公開賽近年經營有成，成功邀請各國名將來台，今年更有望從「銅標籤」升格為「銀標籤」。田協秘書長王景成昨日證實，因整體經費無法到位，在財務壓力下只能決定取消並退費。此消息震撼各界，網球天后「台灣一姊」謝淑薇也於今日下午發文力挺，表示願意捐款救賽事，拒絕讓運動員的夢想成為無辜犧牲品。