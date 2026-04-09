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▲ 「紫韻 Violet Grace」7吋蛋糕，以天然無咖啡因、富含抗氧化的國寶茶慕斯為主調，融合紫薯戚風、滑順布丁與綿密芋泥。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲「綻放玫荔乳酪蛋糕」以粉色系為主視覺，將玫瑰的優雅花香與荔枝的清甜果韻融合。（圖／起士公爵提供）

迎接五月感恩母親月，高雄洲際酒店由藍帶主廚操刀推出兩款限量外帶蛋糕，將海港獨有的風雅熱情與人文，轉譯為值得收藏的珍貴記憶。起士公爵「綻放玫荔乳酪蛋糕」用一顆剛剛好的甜點，替那些平常說不出口的心意，找到自然又溫柔的表達方式。高雄洲際酒店點心房主廚王健翰（Hank Wang）憑藉法國藍帶的專業背景，以「經典與情感」為核心、跨世代味覺記憶為靈感，將記憶中的滋味，以更有溫度的當代甜點工藝創作兩款母親節限量蛋糕。「紫韻 Violet Grace」7吋蛋糕，以天然無咖啡因、富含抗氧化的國寶茶慕斯為主調，融合紫薯戚風、滑順布丁與綿密芋泥，層層堆疊溫潤輕盈的細緻口感；優雅的「緋華 Red Elegance」7吋蛋糕，以盛開玫瑰致敬無私的母愛，結合Ruby紅寶石巧克力與覆盆子果香，搭配酥脆杏仁塔殼與玫瑰慕斯，酸甜濃郁的絕佳平衡口感化為對母親的真摯感謝。4月30日前預訂享早鳥88折優惠。起士公爵今年以「讓甜為生活多想一點」為出發，推出全新母親節限定「綻放玫荔乳酪蛋糕」，以粉色系為主視覺，將玫瑰的優雅花香與荔枝的清甜果韻融合，打造出細緻、綿密卻不厚重的層次口感。選用屏東大花農場有機玫瑰花瓣醬，經時間熟成後，花香柔和不苦澀，帶著自然優雅的氣息；搭配荔枝果泥製成的果香層，清甜中透著淡淡花韻，讓整體風味更加細緻；最上層以乳酪與鮮奶油調製，融合草莓果泥與檸檬原汁，入口輕柔滑順，微酸清爽，剛好平衡乳酪的濃郁。起士公爵招牌經典款「純粹原味乳酪蛋糕」也換上母親節限定烙印版本與大家相見。即日起，官網與全台門市早鳥優惠開跑。