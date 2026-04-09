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白沙屯媽祖進香46萬人報名再創歷史！歷年紀錄一次看

▲2026白沙屯媽祖進香又創下新歷史，共有46萬3588人報名。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

參與進香者必看！放頭旗必做好這些事

▲2026年白沙屯媽祖到北港進香日程。（圖／白沙屯拱天宮）

2026年白沙屯媽祖往北港進香今（9）日晚間18時報名截止，拱天宮主委洪文華表示，本次進香最終總報名數多達46萬3588人，再創下歷史新高紀錄。此外，今晚子時23時20分也將進行放頭旗，白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬也提醒要跟隨粉紅超跑進香的信眾，從明（10）早開始要連吃三天早齋。苗栗白沙屯拱天宮主委洪文華今（9）日晚間報名截止後表示，本次進香最終總報名人數多達46萬3588名信眾，這個數據再度創下新紀錄。回顧2002年最早有人數紀錄時，當年僅3千多位香燈腳報名；到了2019年時，報名信眾已經接近5萬。從2020年開始，白沙屯媽祖進香的名聲越傳越廣，2020年有7.8萬人報名，2021年增長至9萬，2022年首度破10萬。到了2023年報名者又增加至11萬3千多人；2024年則是大幅增長至17.9萬人；去年2025年更是直接暴增到32萬9千人；今年2026年又創下新歷史，共有46萬3588人報名。粉紅超跑即將在4月12日晚間23點55分登轎朝北港出發，今（9）日23點20分則準備，這是媽祖進香活動前的重要儀式，通常在出發前三天舉行，象徵宣告進香正式開始、調兵遣將。白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬也提醒，放頭旗之後，有報名的信眾請從明（10）日開始一連三天，也就是第二件事，則是領有進香旗的信眾，若住在拱天宮附近，也要記得4月10日拿著進香旗到拱天宮稟報媽祖，然後過爐做個開旗；住得較遙遠的信眾，則可以就近朝向拱天宮方向稟報即可。第三件事，到晚餐時刻，要吃一頓有魚有肉的犒軍餐，盡量吃飽，進香時才有體力跟隨媽祖婆；如果是太忙碌的上班族，也可以在下午3點到6點準備簡單的餅乾、素果，朝拱天宮媽祖方向稟報。上述的程序需要在，直到啟程。