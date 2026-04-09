我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方媛曬出三女兒近照，才5個月大就有一頭濃密黑髮。（圖／翻攝自微博）

60歲的香港天王郭富城在2017年與小22歲的方媛（Moka）結婚後，去年10月誕下第三胎女兒郭詠心，正式升級為一家五口。而4日，方媛在社群曬出僅5個月大的小女兒照片，只見她皮膚白皙，才出生幾個月，鼻樑就非常立體，完美繼承父母優良神基因。其中，有網友發現，小女兒的濃密黑髮，根本與天王郭富城一模一樣。方媛在4日，透過小紅書分享帶娃的短片與自拍，其中，她抱著穿著粉色連衣裙小女兒的畫面公開後，火速引發熱議。只見她不時親親孩子、親密貼臉，溫馨的母女互動直接暖翻大家。而小女兒的白皙肌膚、翹挺鼻樑、與可愛的肉肉臉，也讓網友直呼太可愛。尤其是小女兒才5個月大，就有著超濃密黑髮，根本是完美複製爸爸郭富城的神基因，讓許多人都非常羨慕，紛紛直呼「根本就是爸爸郭富城的縮小版」、「這頭髮的濃密程度也太羨慕」、「這顏值完美繼承爸爸跟媽媽的完美基因」。郭富城在2017年迎娶小他22歲的模特兒方媛，當時這段戀情曾因身分及年齡差距，遭受外界不少冷言冷語與質疑。面對網路上的紛紛擾擾，方媛選擇以低調經營家庭來回應。她婚後幾乎淡出演藝活動，將重心放在照顧家庭，低調、顧家、不爭寵的態度，也成功翻轉了公眾對她的負面印象。而婚後，郭富城也一改過去對感情低調的作風，變得大方放閃，常在社群分享一家人的甜蜜慶生照或週年紀念。即便身價不凡，方媛在生活中卻非常接地氣，曾被拍到一打二帶兩名女兒搭乘經濟艙，或是與郭富城像普通夫妻般在街頭散步約會。郭富城也曾以「鞋子論」比喻婚姻，強調找到「合腳」的人最重要，而方媛正是那位讓他感到最舒適的伴侶。而兩人如今已攜手走過9年，並又迎來第三胎，夫妻倆用實際行動證明了這段婚姻的穩定與幸福。