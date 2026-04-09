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民眾黨南投縣議員簡千翔宣布退黨，並強調民眾黨現行的運作模式已嚴重「走鐘」，甚至出現「看人在辦事」的情況，導致黨內路線與當初加入時的理念產生落差，決定以無黨籍身分投入年底的議員選戰。對此，民眾黨發言人張彤對簡千翔個人規劃表示尊重，並強調唯有理念相同者才能並肩作戰。民眾黨在聲明中表示，民眾黨是一個價值堅定、方向一致的團隊，對於目標與價值觀不再契合的同志選擇離開，黨部均予以尊重。她強調，民眾黨擁有明確的制度，未來將與一路挺過風雨的戰友以及陸續加入的新夥伴，繼續堅守政黨價值並為共同願景奮鬥，持續壯大隊伍並團結向前。事實上，民眾黨近期面臨許多人才流失，桃園市龜山區服務處主任高華宏不滿黨內提名制度因人設事，最終決定放棄參選並淡出；此外，前民眾黨雲林縣黨部主委林淑芬、林靖冠也退黨，因對黨中央提名與決策方向產生重大疑慮，認為已與原先堅持的政治理念出現落差，連帶引發數百名黨員集體退黨；基層到一般黨員集體出走潮，讓民眾黨出現前所未有的危機。