LED大廠富采為調整資本結構並提升股東權益報酬率（ROE），今（9）日召開董事會決議辦理現金減資案。預計減資比率高達約45.8%，每股將退還股東約4.58元。
富采財務長暨發言人王少嵐表示，秉持穩健經營核心理念，近年推動內部體質改善，優化產品組合與產能配置，處分非策略方向之投資與閒置資產，回收現金及活化資產已經有成效，根據富采董事會決議內容，將辦理現金減資案，每股將退還股東約4.58元，並將提請5月26日股東常會同意。
此次辦理現金減資金額約33.79億元，預計銷除股份約3.37億股，其中包括私募普通股約3205萬股。富采目前發行股份總數為7.37億股計算，減增比率約45.7%，每股將退還4.57950849元。減資後，股本將降至40億元。
富采近期挾帶矽光子、Micro LED題材，今年以來股價已經大漲60%，9日股價以漲停價57.3元作收，成交量49324張。
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此次辦理現金減資金額約33.79億元，預計銷除股份約3.37億股，其中包括私募普通股約3205萬股。富采目前發行股份總數為7.37億股計算，減增比率約45.7%，每股將退還4.57950849元。減資後，股本將降至40億元。
富采近期挾帶矽光子、Micro LED題材，今年以來股價已經大漲60%，9日股價以漲停價57.3元作收，成交量49324張。