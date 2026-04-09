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新北市知名連鎖便當店「清六食堂」爆發食物中毒案，新北市衛生局表示，截至今（9）日下午3時新增5人通報，累計就醫達148人。對此，北檢已分他字案，由民生組檢察官指揮新北市刑大偵辦，全案朝違反食品安全衛生管理法偵辦。此外，消保官下午啟動行政調查，確認內用、外帶均有保險保障，業者也允諾先提供消費金額2倍的現金退費。「清六食堂」爆發食物中毒，截至今日下午3時新增5人通報，累計就醫達148人，其中108人食用公所店便當，以及40人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有23人住院、8人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。清六食堂發布公告指出，針對近日顧客於本店用餐後出現身體不適之情形，「對造成顧客不安與不適，表達誠摯歉意」，同時說明目前配合主管機關調查作業，已暫停營業。經過消保官調查，目前業者已投保雙重責任險以分擔風險，外帶消費者將由新安東京海上產險承保之「產品責任險」負責；內用消費者將由泰安產物保險承保之「公共意外責任險」負責。後續將待衛生局檢驗結果出爐確認因果關係後，依據消費事實（內用或外帶）分別啟動理賠程序。消保官也要求業者代表承諾，針對「公所店」及「中興店」受影響之消費者，凡持4月4日至4月5日消費發票及就診證明者，業者將提供「消費金額兩倍」之現金退費 （聯絡窗口：02-66040136）。並公告於店家臉書粉絲專頁，消保官特別強調，此退費與後續之保險理賠（醫療費、工作損失等）互不抵銷，消費者仍可依法求償。店家表示，相關補償作業將統一登記並依序辦理發放，實際發放時間將另行通知。若後續經主管機關調查確認相關責任，清六食堂也將依相關法令規定，配合辦理進一步賠償事宜。