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國民黨主席鄭麗文率團訪問中國進行「2026和平之旅」，昨（8）日前往南京中山陵謁陵時感性表示，要為兩岸中國人種下和平種子。民進黨發言人林楚茵今（9）日強烈抨擊，指稱中共上午宣布在黃海進行實彈射擊，這顆「和平種子」還沒發芽就被當成砲彈射擊。知名網紅Cheap在臉書發文貼出座標反擊，直言「黃海演習關台灣什麼事」。Cheap表示，看到新聞原本以為中共這麼不給鄭麗文面子，但實際輸入演習座標38°45.5′N, 122°08.5′E後發現，演習地點根本是在大連、旅順外海，距離台灣超過1200公里。他諷刺，這位置連南韓和北韓都沒抗議了，台灣卻有政客能將在大連放鞭炮操作成「和平慘遭砲擊」的灑狗血劇，不僅讓地理老師在哭，連中共可能都想不透自己開發出了能繞過東海的「和平種子機關槍」。此文一出引發網友熱烈討論，「我還以為是台灣海峽」、「抗中保台被玩爛了，大多數人早看穿手腳」、「砲彈打在韓國海痛在台灣人心裡」，也有人持不同意見「對岸不管在哪演習不都是為了心心念念的武統台灣」。鄭麗文訪中行程繼續，預計明（10）日會跟習近平見面，一舉一動備受外界關注。